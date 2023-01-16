只有真心诚意帮助非洲实现和平与发展，真心诚意帮助非洲争取国际治理议程中更大代表性和发言权的国家，才会得到非洲国家的支持

日前，中国援建的非洲疾控中心总部（一期）项目正式竣工，成为中非友谊和团结协作的又一标志性建筑。非洲疾控中心总部项目是习近平主席在2018年中非合作论坛北京峰会上宣布的对非合作旗舰项目，非洲疾控中心总部大楼及时保质交到非洲朋友手中，体现了中非合作的高标准和高水平，诠释了重信守诺、高效务实的中国风范。

今年是习近平主席2013年首访非洲时提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观10周年。10年来，在中非领导人共同引领和推动下，中非关系取得了举世瞩目的历史性成就，迈入了构建高水平中非命运共同体的新时代。中非双方始终坚持真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容。无论国际风云如何变幻，中国和非洲国家始终是风雨同舟的好朋友、休戚与共的好伙伴、肝胆相照的好兄弟。

中非在实现经济发展和民族振兴的道路上互帮互助，不断拓展合作新领域。从2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会“十大合作计划”，到2018年中非合作论坛北京峰会“八大行动”，再到2021年中非合作论坛第八届部长级会议“九项工程”，中非合作与时俱进，不断深化。中国连续13年成为非洲第一大贸易伙伴国，2022年中非贸易额预计突破2600亿美元。52个非洲国家和非盟委员会同中方签署“一带一路”合作文件，非盟会议中心、蒙内铁路、亚吉铁路等标志性工程不断涌现，公路、电力、通信、港口等合作项目遍布非洲。这些成果看得见、摸得着，为促进非洲经济社会发展和民生改善发挥了重要作用，充分展现了中非关系的成色和中非友谊的底色。

中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。在世界之变、时代之变、历史之变以前所未有的方式展开的当下，中非加强团结合作的重要性不言而喻。埃塞俄比亚总理阿比表示，埃塞同中国在基础设施、绿色经济、农业、工业园区建设等各领域合作成效显著、具有示范意义，助力埃塞经济增长跻身非洲前列。安哥拉总统洛伦索认为，中国支持建设的机场、水电站、道路、港口等诸多标志性重大项目在安顺利推进，为安战后重建和经济社会发展发挥不可或缺作用。中方率先支持非盟加入二十国集团，支持增强非洲国家在联合国安理会等国际组织中的代表性和发言权，有助于维护广大发展中国家的共同利益，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。非盟委员会主席法基指出：“我们珍视中方为非洲一体化、互联互通、自贸区建设提供的强有力支持，期待同中方一道，携手推进新时代中非命运共同体建设。”

一段时间以来，个别国家刻意在非洲挑起阵营对抗，妄图强迫非洲国家选边站队，这种做法违背非洲国家意愿，违逆时代发展大势。非洲应该是国际合作的大舞台，不应是大国博弈的角力场。只有真心诚意帮助非洲实现和平与发展，真心诚意帮助非洲争取国际治理议程中更大代表性和发言权的国家，才会得到非洲国家的支持。南非全球对话研究所不久前发布报告指出，个别国家从未采取务实举措帮助非洲应对发展挑战，只是妄图把非洲国家培养成遏制他国影响力的工具。相较于这种霸凌式外交，中国不干涉内政、互利共赢的立场受到非洲各国热烈欢迎。

中国始终将非洲置于外交优先方向，传承和弘扬中非友谊是中国外交的光荣传统。秉持真实亲诚理念和正确义利观，中国将同非洲国家矢志不渝加强团结合作，在合作共赢、共同发展的道路上结伴前行，携手构建高水平中非命运共同体。

《 人民日报 》（ 2023年01月16日 03 版）

(责编：牛镛、白宇)