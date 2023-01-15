新华社巴西利亚1月14日电（记者卞卓丹）应巴西联邦总检察长办公室要求，巴西联邦最高法院大法官德莫赖斯13日决定将前总统博索纳罗列入调查对象名单，以查明其是否对日前发生在巴西利亚的强闯国家权力机构事件负有相关责任。

联邦总检察长办公室在13日晚发给最高法院的函件中指出，提出这一申请，旨在确定博索纳罗是否通过其在社交网络上发布的视频煽动危害民主法治的犯罪行为。德莫赖斯接受这一申请，将博索纳罗列入调查名单。但对于总检察长办公室提出的审问博索纳罗的要求，德莫赖斯表示，鉴于博索纳罗目前不在巴西境内，将稍后考虑这一要求。

据巴西媒体报道，在1月10日发布在社交媒体的一则视频中，博索纳罗在没有展示证据的情况下质疑2022年巴西大选结果。尽管他之后删除这段视频，不过仍可能构成“对犯罪行为的公开煽动”。

此前，巴西联邦最高法院已决定对已被停职的首都联邦区行政长官伊巴内斯·罗沙，以及被解职的联邦区公共安全事务负责人、原博索纳罗政府司法与公共安全部长安德森·托雷斯等人在强闯国家权力机构事件中应负的责任展开调查。

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