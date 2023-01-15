新华社东京1月15日电 综述：日本多数国民反对核污染水排海方案

新华社记者

日本政府13日称，“今年春夏之际”开始向海洋排放经处理过的福岛第一核电站核污染水。消息一出就引发来自日本国内的反对声浪，尤其是渔业从业者对政府的决定深感不安。

日本反核运动团体成员木村雅英14日在邮件中对新华社记者说，日本将核污染水排海的做法，涉嫌违反《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》《〈防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约〉1996年议定书》，以及《联合国海洋法公约》，因为日本外务省也承认排放海域不属于内陆水域。

木村雅英认为，放射性物质不能让其扩散，只有封存才是防止手段。有关部门最应该优先做的是阻止地下水流入，防止核污染水的继续增加。日本环境省并未评估持续几十年的核污染水排海对北太平洋的环境影响。

日本全国渔业协会联合会会长坂本雅信13日发表声明说，他们反对核污染水排放入海的态度毫无改变，将继续要求政府向渔业从业者和国民说明，给出有诚意的应对。

日本岩手县知事达增拓13日例行会见记者时表示，有关部门对渔业的支援不可或缺，以弥补渔业的声誉受损。

日本福岛县磐城市市长内田广之13日发表声明说，日本政府和东京电力公司从去年12月起通过电视广告等形式加强了信息发布，希望获得国民特别是渔业相关者的理解。但是目前还不能说“充分获得了国民和相关者的理解”。他希望政府和东京电力公司切实履行当初的承诺，即“不获得相关者的理解，便不（对核污染水）展开任何处置”。

日本宫城县渔业协会会长寺泽春彦13日接受当地电视台采访时表示，他们将继续将反对的态度贯彻到底，在确保渔民不要蒙受损失的同时，坚定地向政府传达维持渔民生计所必需的东西。

事实上，核污染水排海计划自2021年4月推出后，一直遭到日本国内民间团体的反对。

岩手、宫城和福岛县的生活协同组合联合会和宫城县渔协代表2022年9月向东京电力公司和日本经济产业省递交了约4.2万人的联合署名，反对福岛第一核电站核污染水排海方案，要求采取其他方法处理核污染水。

日本广播协会电视台2020年底一项民调显示，“反对”和“比较反对”将过滤后的核污染水稀释到国家标准后排放入海的人占51%。《朝日新闻》2021年初发布的民调显示，55%的被调查者反对将核污染水处理后排放入海。

(责编：于洋、刘叶婷)