新华社塞尔维亚诺维萨德1月14日电（记者石中玉）塞尔维亚总统武契奇14日在塞北部城市诺维萨德附近视察匈塞铁路诺维萨德至苏博蒂察边境段建设工地时说，匈塞铁路对于塞尔维亚北部地区发展、沿线旅游开发和招商引资至关重要。

武契奇当天与塞尔维亚建设、交通和基础设施部长韦西奇，以及中国驻塞尔维亚大使陈波一同视察匈塞铁路建设工地。

武契奇在视察现场说，得益于中方提出的合作设想，匈塞铁路建设已成为塞尔维亚现代化建设的一部分。武契奇同时对塞中两国建设者尽一切努力加快项目建设表示感谢，并对目前取得的成果感到骄傲。他期待两国通过共同努力取得更多合作成果。

陈波表示，匈塞铁路的建设无论对塞尔维亚发展还是加强亚欧互联互通都具有重要意义。她说，相信中国企业将继续坚持质量至上的精神，在塞尔维亚合作伙伴的大力支持下，尽早顺利完成项目建设。

匈塞铁路塞尔维亚境内诺维萨德至苏博蒂察边境段全长108.1公里，设计最高时速200公里。

匈塞铁路项目是中国-中东欧国家合作的标志性项目，也是中国铁路技术和装备与欧盟铁路互联互通技术规范的对接。匈塞铁路全长近350公里，连接贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯，其中塞尔维亚境内长183公里。

匈塞铁路塞尔维亚境内贝尔格莱德至诺维萨德段于去年3月19日开通运营。据铁路建设方介绍，贝尔格莱德至诺维萨德段开通以来累计发送旅客量超过220万人次，极大方便了沿线民众出行。

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