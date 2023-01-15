新华社华盛顿1月14日电 （国际观察）美国油气业借乌克兰危机大发横财

新华社记者许缘 邓仙来

乌克兰危机升级已近一年。美国推动欧洲盟友对俄罗斯实施严厉经济制裁乃至能源禁运，试图扼住俄经济命脉，其结果严重扰乱全球能源供应链。国际观察人士认为，欧洲国家高度依赖俄能源供应，因推动对俄能源“脱钩”而遭遇更严重能源危机，美国能源企业却借机向欧洲大量出售高价油气，赚得盆满钵满。

市场研究机构克普勒公司最新数据显示，在乌克兰危机升级背景下，俄欧管道天然气输送渠道遭到限制，欧盟对液化天然气（LNG）需求激增。2022年，欧盟LNG进口量达到9473万吨的历史最高水平，远高于2021年的5727万吨。其中，欧盟去年从美国进口的液化天然气占总进口量的41%，达到3886万吨，较2021年增加2359万吨，同比增长154%。

事实上，美国紧盯欧洲天然气需求早已有迹可循。去年3月，美国为欧洲盟友限制俄油气进口主动“打气”，承诺当年将向欧盟增加至少150亿立方米液化天然气出口。

美国能源信息局数据显示，主要受欧洲需求激增提振，2022年上半年，美国跃升世界第一大液化天然气出口国，出口量较2021年下半年增长12%。

克普勒公司分析师马特·史密斯预计，鉴于欧洲将大量补充冬季耗尽的库存，2023年美国液化天然气出口有望持续增长，这也意味着美国将继续保持欧洲最大天然气供应国地位。

从石油方面看，美西方对俄能源产业实施制裁导致俄原油出口锐减，国际市场对替代原油的需求明显增加。能源研究机构沃泰克萨咨询公司市场分析师罗希特·拉托德指出，乌克兰危机给美国能源带来更多新需求。

美国油气供应有助于暂时缓解欧洲能源危机的燃眉之急，但美国经海路输欧的液化天然气价格较俄管道天然气更昂贵，并在乌克兰危机影响下大幅涨价。欧洲为替代能源付出更高代价，多数流入美国腰包，帮助美国油气行业化解困境，实现收入大增。

美国能源信息局数据显示，2022年1月至9月，美国液化天然气出口收入飙升至350亿美元，而2021年同期仅为83亿美元。

同期，美国页岩油气企业切萨皮克能源公司盈利达到13亿美元。早在2020年，该公司受新冠疫情影响，收入几近枯竭，一度申请破产保护。美国能源巨头雪佛龙股价去年全年上涨50.5%，与同期标准普尔500指数整体下跌20%对比鲜明。

美国趁机以高价向欧洲国家兜售能源的做法引起不少非议。法国总统马克龙在2022年10月参加欧盟峰会后公开指责美国在国内低价卖油、对欧高价倒货的做法，称美国从地缘政治争斗中获取超额利润，卖给欧洲的天然气价格比美本土市场售价高出3至4倍。德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克暗指美国借乌克兰危机大发横财。

事实上，乌克兰危机只是美国向全球兜售能源手段的一个注脚。长期以来，把能源出口作为外交政策筹码，一直是美国国会和政府的共识。

早在2020年2月，时任美国能源部长丹·布鲁耶特在美国智库大西洋理事会的一次活动中表示，美国转型为能源净出口国后，美国外交政策将发生革命性变化，“我们可以无所顾虑地追求此前无法实现的目标”。

(责编：于洋、刘叶婷)