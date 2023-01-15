本报记者 俞懿春

戴上薄纱头罩，卢旺达蜂农文森特一大早就来到养蜂场，看蜂，摇蜜。“这种蜜蜂采蜜能力强”“这种蜜蜂产出的蜂蜜口感更好”……说起蜜蜂的习性，他如数家珍。文森特今年48岁，从小就养蜂，在卢旺达鲁汉德植物园，他管理的养蜂场里有86箱蜜蜂。

文森特的养蜂事业风生水起，得从他一次特别的中国之旅说起。2019年，经中国驻卢旺达大使馆和卢旺达发展委员会推荐选拔，文森特赴华参加了由中国商务部主办、湖南省农业集团有限公司承办的发展中国家蜜蜂养殖及蜂蜜加工生产技术培训班。

在一个多月时间里，文森特和其他35名来自8个发展中国家和地区的蜂农，通过讲座、参观、实操演练，近距离了解最新蜜蜂养殖技术和蜂产品加工技术。

“因为生产和管理技术先进，中国蜂蜜单群产量比卢旺达高很多。令我印象深刻的是在中国中部（湖南）农业博览会参观时，看到中国的蜂农用离心机提取蜂蜜。”文森特说，当时这在卢旺达“简直不敢想象”。

这次培训让文森特意识到，实现现代化、科学化、专业化养蜂，对于养蜂业发展至关重要。带着“优秀学员”的称号和一罐在中国专家指导下采收的蜂蜜，文森特信心满满地回到卢旺达。

回国后，文森特首先想到的，是如何提高当地蜂农的抗风险能力，打开蜂产品销路。受中国农民合作社的启发，他号召当地蜂农建立养蜂合作社，还运营起由十几个合作社组成的养蜂联盟。

“养蜂联盟创建初期，由于缺乏项目管理经验，联盟委员会对于如何经营犯了难。”文森特根据对中国农民合作社的观察，建议联盟委员会购买财务软件，及时录入和分析蜂产品数据。“如今，我们定期为成员开展养蜂技术培训，鼓励和协助成员参加在非洲各国举行的贸易展览会。养蜂联盟管理走上了正轨。”

如何尽快扩大卢旺达蜂产品的市场份额，也是文森特不断琢磨的事情。在他看来，“只有像中国企业那样，扩大蜂产品种类，实现产品多样化，蜂农的钱包才能鼓起来”。

在文森特的养蜂联盟办公室桌上，整齐摆放着蜂胶、蜂蜜精油、蜂蜡润唇膏、巢蜜等蜂产品。“这些都是我们结合卢旺达实际情况开发出来的，不仅受到当地及周边国家消费者的喜爱，还有其他地区的国际游客慕名前来购买！”如今，养蜂联盟产销的蜂产品收入比之前增长了5倍。

不久前，湖南省农业集团有限公司收到文森特千里迢迢寄来的一封信。信中夹着的一张照片上，文森特手里捧着东非蜜蜂，表情自如淡定。“东非蜜蜂通常具有高度防御性，这么做，是希望向年轻人展示，即使是东非蜜蜂，在管理得当的情况下，也会变得十分温顺，这都是在中国参加培训给我带来的启发。”文森特说。

“养蜂业投入小、产出快，蜜蜂养殖及蜂蜜加工生产技术培训班受到各国学员的广泛欢迎。”湖南省农业集团有限公司国际交流中心主任刘熔介绍，养蜂相关主题培训班自2013年开始举办，截至去年底，已累计培训869名来自发展中国家及“一带一路”沿线国家和地区的养蜂相关领域官员及技术人员，“中国养蜂技术能够帮助其他国家的蜂农实现发家致富，我们也很有成就感”。

如今，每当有访客参观文森特的养蜂场，他都会讲起在中国参加培训的经历。“感谢中国经验和技术助力我们开创‘甜蜜事业’，我希望建设更多的养蜂基地，推广现代化养蜂技术，为促进卢旺达养蜂业的可持续发展贡献一份力量。”文森特对未来信心满满。

《 人民日报 》（ 2023年01月15日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)