马塞拉·穆萨贝留

中国始终坚持人民至上、生命至上，最大程度保护人民生命安全和身体健康，高效统筹疫情防控和经济社会发展，保持了经济社会发展大局总体稳定。中国的疫情防控政策科学、有效，经得起历史检验

针对新冠病毒奥密克戎变异株致病力和毒力明显减弱等新情况，中国近期主动优化调整疫情防控措施。这一调整基于科学分析，有利于最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

疫情发生以来，中国始终坚持人民至上、生命至上，最大程度保护人民生命安全和身体健康，高效统筹疫情防控和经济社会发展，保持了经济社会发展大局总体稳定。中国的疫情防控政策科学、有效，经得起历史检验。用当前中国调整疫情防控措施来否定中国此前采取的措施，并不具有科学性。事实上，正是因为过去一个时期坚持“动态清零”总方针，中国为推进疫苗接种等工作赢得了宝贵时间。截至本月初，中国疫苗接种覆盖人数占总人口的92.9%，有效降低了新冠重症率。中国经济3年来保持约4.5%的年均增长，明显高于世界平均水平，为全球经济增长作出重要贡献。

目前，中国不少省市已度过疫情高峰，生产生活加快恢复正常。随着优化调整疫情防控措施等带来的积极影响，中国经济有望总体回升。中国去年12月举行的中央经济工作会议要求，2023年要坚持稳字当头、稳中求进。随着会议的相关部署得到贯彻落实，韧性极强的中国经济在新的一年将会有出色表现。大量国际机构和跨国企业都已对中国经济前景表达了充分信心。

一些西方媒体将“灰黑滤镜”对准中国，一再对中国抗疫行动进行诋毁抹黑。这些带有倾向性的报道常常歪曲事实真相，散布耸人听闻的观点，只会给世界增加分裂和敌意。疫情仍在继续，各国应坚持团结一致、同舟共济，而不应放任恶意与偏见的传播。

中国的事情，中国人民最有发言权。目前，中国政府和中国人民正在团结一致抗击疫情，医务人员正在一线无私奉献。我坚信中国将最终取得抗击疫情的全面胜利，加快复苏的中国经济将为世界经济发展贡献更强动力。

（作者为阿尔巴尼亚全球化研究所执行主任）

《 人民日报 》（ 2023年01月15日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)