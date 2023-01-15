人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国的疫情防控政策经得起历史检验（国际论坛）

马塞拉·穆萨贝留
2023年01月15日04:52 | 来源：人民网－人民日报
小字号

中国始终坚持人民至上、生命至上，最大程度保护人民生命安全和身体健康，高效统筹疫情防控和经济社会发展，保持了经济社会发展大局总体稳定。中国的疫情防控政策科学、有效，经得起历史检验

针对新冠病毒奥密克戎变异株致病力和毒力明显减弱等新情况，中国近期主动优化调整疫情防控措施。这一调整基于科学分析，有利于最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

疫情发生以来，中国始终坚持人民至上、生命至上，最大程度保护人民生命安全和身体健康，高效统筹疫情防控和经济社会发展，保持了经济社会发展大局总体稳定。中国的疫情防控政策科学、有效，经得起历史检验。用当前中国调整疫情防控措施来否定中国此前采取的措施，并不具有科学性。事实上，正是因为过去一个时期坚持“动态清零”总方针，中国为推进疫苗接种等工作赢得了宝贵时间。截至本月初，中国疫苗接种覆盖人数占总人口的92.9%，有效降低了新冠重症率。中国经济3年来保持约4.5%的年均增长，明显高于世界平均水平，为全球经济增长作出重要贡献。

目前，中国不少省市已度过疫情高峰，生产生活加快恢复正常。随着优化调整疫情防控措施等带来的积极影响，中国经济有望总体回升。中国去年12月举行的中央经济工作会议要求，2023年要坚持稳字当头、稳中求进。随着会议的相关部署得到贯彻落实，韧性极强的中国经济在新的一年将会有出色表现。大量国际机构和跨国企业都已对中国经济前景表达了充分信心。

一些西方媒体将“灰黑滤镜”对准中国，一再对中国抗疫行动进行诋毁抹黑。这些带有倾向性的报道常常歪曲事实真相，散布耸人听闻的观点，只会给世界增加分裂和敌意。疫情仍在继续，各国应坚持团结一致、同舟共济，而不应放任恶意与偏见的传播。

中国的事情，中国人民最有发言权。目前，中国政府和中国人民正在团结一致抗击疫情，医务人员正在一线无私奉献。我坚信中国将最终取得抗击疫情的全面胜利，加快复苏的中国经济将为世界经济发展贡献更强动力。

（作者为阿尔巴尼亚全球化研究所执行主任）

《 人民日报 》（ 2023年01月15日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部