新华社北京1月14日电 题：携手同心 共克时艰——中国为国际抗疫作出重要贡献

新华社记者陈芳、徐鹏航、田晓航

面对新冠疫情，国际合作始终是我国不变的选择。自疫情发生以来，我国始终坚持人民至上、生命至上，有效处置100多起国内聚集性疫情，也为国际抗疫作出重要贡献，用切实的行动践行人类卫生健康共同体理念。

疫情初期，我国争分夺秒为国际社会抗击疫情争取宝贵时间。面对致病力较强的原始株，我国坚持“内防扩散、外防输出”策略，采取强有力的社会公共卫生干预措施。

我国毫无保留分享疫情信息。第一时间向世界卫生组织报告疫情，第一时间确定病原体，第一时间向世界分享病毒基因序列，第一时间公布诊疗方案和防控方案，为国际社会疫情防控、疫苗和检测试剂研发提供了科学依据。

作为一个拥有14亿人口的发展中国家，中国在自身疫情防控面临巨大压力的情况下，竭尽所能为国际社会提供援助。

一组国务院联防联控机制公布的数字，是我国积极开展抗疫国际合作的有力印证。

向153个国家和15个国际组织提供数千亿件抗疫物资；与全球180多个国家和地区以及10多个国际组织共同举办疫情防控、医疗救治等技术交流活动300余场；向34个国家派出37支抗疫医疗专家组，毫无保留分享中国抗疫经验。

疫苗是应对疫情的有力武器。最早承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，率先支持疫苗研发知识产权豁免，最早同发展中国家开展疫苗生产合作……为弥合“免疫鸿沟”，中国一诺千金，已向120多个国家和国际组织供应超过22亿剂新冠疫苗，为发展中国家抗疫注入强大动力。

中医药走出国门，为海外抗击疫情助力。国务院联防联控机制数据显示，我国举办了百余场抗疫专家视频交流和直播活动，已向150多个国家和地区介绍中医药诊疗方案，向部分有需求的国家和地区提供中医药产品。

三年来，我国成功避免了致病力较强的原始株、德尔塔变异株的广泛流行，极大减少了重症和死亡，也为疫苗药物的研发应用以及医疗等资源的准备赢得宝贵的窗口期。中国的抗疫经验得到了多方的高度评价。

世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德表示，中国疫苗在全球范围内为提高免疫力和拯救生命发挥了重要作用。英国《经济学人》杂志指出，中国防疫为世界提供三大经验：与公众做好沟通、想方设法遏制病毒传播速度、医疗体系做好充足准备。有关经验和成果在许多受疫情影响国家正得到有效运用。

疫情尚未远去。唯有携手同心，共克时艰，方能走过艰难时刻。“我们愿意继续同国际社会一道，共同应对疫情挑战，更好地保护各国人民的身体健康。”国家卫生健康委新闻发言人米锋说。

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