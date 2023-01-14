新华社科托努1月14日电（记者田耘 李亚辉）当地时间1月13日，贝宁总统塔隆在科托努会见到访的中国外交部长秦刚。

塔隆请秦刚转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿，表示，中国新任外长首次访非就来到贝宁，贝中又刚刚庆祝复交50周年，彰显了两国友好和紧密联系。我们珍视中方长期以来给予的支持帮助。贝宁虽小，但站在真理、平等、正义的一边，将继续作中国坚定可靠的朋友。

塔隆说，中国找到了正确的发展道路，取得举世瞩目成就，发展中国家都深受鼓舞。贝宁期待借鉴中国经验，深化拓展务实合作，加快国家发展振兴。

秦刚转达了习近平主席对塔隆总统的亲切问候，表示半个世纪以来，中贝始终相互尊重、平等相待。感谢贝宁在涉及中方核心利益和重大关切问题上的理解支持，愿继续作政治上相互信任，发展上携手前行的真诚伙伴。期待共同落实两国元首重要共识和中非合作论坛第八届部长级会议成果，推动中贝关系不断迈上新水平。我们鼓励更多有实力、信誉好的中国企业赴贝投资兴业，希望贝宁维护中国机构和人员的安全和合法权益。

秦刚说，中国改革发展始终坚持党的领导，坚持独立自主，不照抄照搬别国模式。我们愿同贝宁加强治国理政经验交流，支持贝宁探索符合自身国情的发展道路，将遵循中非友好合作精神，秉持真实亲诚理念和正确义利观，同包括贝宁在内的非洲国家团结合作，实现共同发展。

访问期间，秦刚同贝宁外长阿贝农西举行会谈。双方还签署了人文交流等合作文件。

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