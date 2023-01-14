张汉晖大使致辞。人民网记者 隋鑫摄

人民网莫斯科1月13日电 （记者隋鑫）2023年1月12日，中国驻俄罗斯使馆隆重举行俄友人春节招待会。张汉晖大使，俄国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫出席并致辞。俄联邦委员会副主席科萨乔夫、国家杜马副主席巴巴耶夫、俄共主席久加诺夫、统俄党最高委员会成员克里莫夫、体育部长马特钦、总统科技顾问富尔先科、外交部副部长鲁登科、国防部副部长福明、副总检察长戈罗多夫等出席。来自俄议会上下两院相关委员会、经济发展部、工业贸易部、远东发展部、运输部、能源部、科学和高等教育部、启蒙教育部、海关总署、对外情报总局、总参情报总局、国民卫队、军技合作总局、国家航天集团、邮政集团等单位五十多位副部级以上官员，以及俄主要政党、主流媒体、重要学府、友好团体负责人及各界友好人士、使馆外交官共近千人参加活动。

张汉晖指出，回首2022年，我们有理由为新时代中俄全面战略协作伙伴关系取得的长足进步倍感自豪。习近平主席和普京总统保持密切沟通，实现“冬奥之约”与“上合之会”，并多次视频会晤或通话，为两国关系发展和互利共赢合作提供战略引领。中俄共同推动落实两国元首达成的重要共识，全力拓展经贸合作，预计全年贸易总额超过1900亿美元。双方大型投资项目稳步推进，本币结算规模持续扩大，黑河—布拉戈维申斯克公路桥、同江—下列宁斯阔耶铁路桥相继通车，跨境互联互通实现新局面。地方合作方兴未艾，人文交流日益密切，科教、文化、卫生等领域交流日益密切，“体育交流年”框架下各项活动有序开展，双方友好的社会民意基础更加巩固。与此同时，中俄背靠背开展战略协作，共同维护国际公平正义，反对霸权主义和霸凌行径，在主权、领土完整和安全等涉彼此核心利益问题上坚定相互支持。个别国家重拾冷战思维，编造“民主对抗威权”的谎言叙事，但中俄始终矢志推动世界多极化和国际关系民主化，坚决反对霸权主义和新冷战，不仅维护了本国根本利益，也为促进世界和地区和平注入正能量。

张大使强调，展望2023年，新时代中俄关系前景广阔。他感谢各位俄罗斯朋友为促进新时代中俄关系持续稳定发展作出的努力和贡献，表示愿与俄罗斯朋友一道，推动双方合作实现“兔子腾跃”一般的跨越式发展，将中俄关系提升到崭新水平！

梅利尼科夫第一副主席表示，在普京总统和习近平主席战略擘画下，俄中关系经受住国际风云变幻的考验，成功迈入新时代，处于历史最好时期。过去一年，俄中领导人携手在高水平中继续推进俄中关系，不仅塑造了大国相交的典范，也为乱变交织的世界注入了难得的稳定性。如今，美西方抱守霸权主义和强权政治的冷战思维，意图对俄中进行双遏制。俄罗斯同中国一样，决不允许任何国家干涉本国内政，将坚定捍卫独立选择发展道路的权利。

此次春节招待会是近3年来驻俄使馆首次举办面向俄友好人士的大规模招待会。

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