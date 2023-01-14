人民网罗马1月13日电 （记者谢亚宏）马耳他语版《论语》发布会12日在马耳他中国文化中心举行。马耳他图书基金会主席马克·卡米勒里，马耳他大学翻译、术语和口译研究系主编塞尔吉奥·波泰利教授，马耳他图书馆馆长谢丽·法尔宗，马耳他SKS出版社主席安东尼·德乔尔瓦尼，中国驻马耳他使馆政治处主任刘海涛，孔子学院院长纪能文及马耳他学术、文化界友好人士出席了活动。

马耳他中国文化中心主任袁媛致欢迎辞并表示，马耳他语版《论语》是近20年来唯一翻译成马耳他语的中国文学著作，在新的一年中开启了中马人文交流的新篇章。《论语》作为中国传统文化的经典著作，其丰富的思想内涵代表着中国治国理政、为人处世、修身立命的智慧。马耳他语版《论语》的出版对于马耳他学者和民众了解中国文化和哲学思想有着非凡的意义。中心将持续发挥文化桥梁作用，持续支持国际汉学家开展人文交流项目，为促进中马文明交流互鉴、构建人类命运共同体发挥积极作用。

马克·卡米勒里主席感谢马耳他中国文化中心对《论语》翻译项目的大力支持，表示书籍是人类共同的精神食粮，《论语》蕴含的重要道德理念和思想精华对解决当前现实社会矛盾具有指导意义，是穿越时空的中国经典，马耳他图书基金会将持续支持中马图书翻译、交流项目，将更多中国优秀书籍介绍给马耳他读者和民众。

塞尔吉奥·波泰利教授表示，目前《论语》已被翻译成多种语言，很高兴看到马耳他语版《论语》，这是翻译界的一大盛事，填补了马耳他文学研究的一项空白，为马耳他学者研习儒家经典、了解中国文化提供了有益帮助。

马语版《论语》译者、汉学家乔峰在现场用中马双语为观众诵读了部分《论语》经典语录，并重点阐释了“仁”的精神内涵。他在分享翻译历程中表示，《论语》承载着中华文明重要思想，翻译、研习《论语》是全面了解中国社会、理解中国文化的重要途径，也是最直接和有效的方式。希望今后能将更多的中国经典翻译成马耳他语，为两国学术和文化交流贡献力量。

马耳他语版《论语》项目由马耳他国家图书委员会发起，旨在繁荣当地图书市场，促进马耳他多元文化发展。马耳他中国文化中心对该项目给予了积极赞助，并与出版社多次共同组织各类推广活动。

(责编：艾雯、吴成良)