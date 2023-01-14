新华社联合国1月13日电 中国常驻联合国代表张军13日在安理会审议乌克兰问题时发言，呼吁国际社会为俄乌对话谈判创造条件，在新的一年积极开辟恢复和平的新前景。

张军指出，乌克兰局势发展至今，是欧洲深层次安全矛盾长期累积、不断演进的结果。只有当事各方克服分歧，坐到谈判桌前，才能找到停火止战、重建欧洲安全架构的治本之策。虽然和谈之路不会一帆风顺，但只要不放弃努力，展现政治决心和政治智慧，从一件一件具体事情做起，实现和平的前景就始终是可能的。国际社会尤其是对当前局势有重要影响力的国家，应当鼓励俄乌双方开展对话，帮助打开政治解决危机的大门。无论是升级制裁，还是输送武器，都将使局势更难转圜，甚至可能刺激更大规模对抗，加剧冲突扩大化、长期化，必须全力避免。

张军说，持续的国际人道援助对受冲突影响民众过冬纾困不可或缺。当务之急是帮助乌克兰尽快修复受损能源设施，让老百姓能够安稳过冬，防止出现更大规模的人道危机。俄罗斯在东正教圣诞节实施36小时停火，让民众安度节日，为人道机构运送物资提供了有利条件，值得欢迎。希望今后能有更多类似的停火倡议，为实现全面停火积累条件。所有可能影响扎波罗热核电站安全和安保的军事行动都应立即停止。中方支持国际原子能机构继续就扎波罗热核电站安全和安保问题同俄乌双方沟通，早日达成双方均可接受和有意义的安排。

张军表示，要遏制危机外溢影响。单边制裁对全球产业链供应链的人为干扰不容忽视。主要发达国家要采取负责任的经济、货币、贸易政策，避免负面外溢效应，加剧发展中国家经济和民生困难，更不要将世界经济工具化、武器化，影响来之不易的复苏势头。

张军说，站在新一年的起点上，各方都应展现新作为，积极开辟恢复和平的新前景。中方将继续秉持客观公正立场，以自己的方式作出建设性努力。

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