谭晶晶

新华社洛杉矶1月13日电（记者谭晶晶）美国航天局最新发布的报告显示，2022年为有气象记录以来全球第五热年份。去年全球平均气温较美航天局1951至1980年基准期平均气温上升了0.89摄氏度。

报告指出，2022年与2015年并列为自1880年有气象记录以来的第五热年份，过去9年也是有记录以来最热。2022年全球气温比19世纪末的平均气温高约1.11摄氏度。

美国航天局表示，地球持续变暖主要是由人类活动大量排放温室气体所致。数据显示，人类活动导致的全球温室气体排放量在2020年因新冠疫情短暂下降后，已开始反弹。

报告说，全球各地正在受到大气和海洋变暖的影响。气候变化使降雨和热带风暴强度增加，干旱程度更为严重，风暴潮的影响加剧。此外，美航天局戈达德太空研究所的研究显示，北极地区持续经历的气候变暖趋势尤为强烈，接近全球平均水平的4倍。

美国航天局局长比尔·纳尔逊表示，全球气候变暖趋势令人担忧。美国航天局地球系统观测站将提供先进的数据来支持气候建模、分析和预测，帮助人类应对气候变化带来的挑战。

(责编：艾雯、吴成良)