新华社金边1月14日电（记者吴长伟）随着中国有序恢复公民出境旅游，越来越多国家向中国游客发出热情的邀约。柬埔寨旅游大臣童昆在接受新华社记者采访时说，希望柬埔寨2023年能吸引至少100万中国游客，“我代表柬埔寨政府和旅游部，欢迎中国游客返回柬埔寨”。

童昆说，柬埔寨已准备好欢迎中国游客和投资者。中国是世界上最重要的出境旅游市场，中国优化疫情防控政策将为柬埔寨和世界其他地区的旅游业增长提供新动力，有利于柬埔寨经济乃至世界经济复苏。

这是2021年5月21日在柬埔寨暹粒拍摄的吴哥古迹日出。新华社发（柬埔寨吴哥古迹保护和管理机构供图）

此前，柬埔寨首相洪森更是对今年赴柬中国游客规模的反弹寄予厚望。他表示，柬埔寨不会对华采取入境防疫限制措施，希望今年接待200万人次中国游客，推动柬埔寨经济高速增长。

柬旅游部数据显示，中国曾为柬埔寨最大的外国游客来源地，2019年柬埔寨接待中国游客突破236万人次。

这是2019年9月19日在柬埔寨柏威夏省拍摄的柏威夏寺（航拍照片）。新华社发（陈刚摄）

“我们已经准备好欢迎中国游客。”亚太旅游协会柬埔寨分会主席吞西南说，“这几周我们很忙，旅行社重新为中国游客设计服务方案。”

他认为，中国有序恢复出境游还将推动全球旅游业增长，“不仅是柬埔寨，我认为全世界都在期待中国游客重返”。

这是2021年5月24日在柬埔寨暹粒拍摄的吴哥古迹内一处古城门。新华社发（柬埔寨吴哥古迹保护和管理机构供图）

柬埔寨旅游资源丰富，既有闻名于世的吴哥窟等世界文化遗产，也有洞里萨湖等自然风光。（报道员：索万、万坡；剪辑：孙硕；编辑：程大雨、孙浩、钱泳文）

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