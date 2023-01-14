周月光

本报三亚1月13日电 （记者周月光）1月14日，2022年APEC女性领导力论坛将在三亚举行开幕式。来自政府、工商界、协会组织、学术界的嘉宾1月13日齐聚三亚，出席论坛活动之一——“可持续发展与数字经济创新”实践案例研讨会，分享各自在可持续发展和数字经济创新方面的经验和心得。

中国国际商会多边合作部部长、“可持续市场倡议”中国理事会执行秘书长徐梁在致辞中表示，当前亚太经济快速发展，为女性在绿色转型、数字经济、科技创新等多个方面带来了巨大机遇。

“可持续发展与数字经济创新”实践案例研讨会是在APEC批准下，APEC中国工商理事会发起的“提升女性数字经济领域领导力，助力可持续增长”项目的系列内容之一。研讨会旨在邀请APEC各经济体分享和展示企业中女性领导的、在促进可持续发展方面和数字经济表现突出的案例。基于企业实践，探讨企业如何建立可持续发展的价值观、促进企业可持续增长。来自社会各界的近百名嘉宾参加了会议。

据介绍，研讨会成果报告将向APEC妇女与经济政策伙伴机制提交，供21个经济体参考。

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