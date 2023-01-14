汪 甜 赵渊青

奥莱里奥（右一）正在与中铁二十局莫桑比克公司纳卡拉走廊铁路项目部的中国同事一起包饺子。

汪 甜摄

擀皮儿、包馅儿、捏合……莫桑比克当地时间1月11日，中铁二十局莫桑比克公司莫桑比克铁路维养项目部的厨房内，当地厨师奥莱里奥才准备完项目员工的早饭，又马不停蹄邀请来中国同事教他包饺子。

“和中国同事相处的这些年，我知道大家都非常期待除夕夜能吃到饺子。前些年看着大家包饺子，我只能打下手，今年我邀请会包饺子的中国同事提前教我。”费尽九牛二虎之力，奥莱里奥手中第一个代表幸福团圆的饺子终于成型，狭小的厨房内顿时充满了欢声笑语。

奥莱里奥已经入职4年，这将是他和中国同事度过的第四个春节。这些年，奥莱里奥每逢节假日，都要忙着给大家精心准备丰盛而有意义的节日饭。元宵、粽子、月饼……这些中国传统节日必备的佳肴，奥莱里奥都学了个遍。“虽然饺子最难包，很难上手，但是除夕夜我一定给大家端上一盘我包的饺子！”奥莱里奥说。

其实，刚入职时奥莱里奥只是一名帮厨，并不擅长做菜。几年来，他勤奋好学、不断尝试、积极适应，在中国厨师和其他中国同事的指导下，逐渐出师，能单独为大家做一桌好菜。疫情暴发后，回国休假的中方厨师无法按期返回时，奥莱里奥便挑起了大梁，解决了项目部中方员工的一日三餐问题。不久前的元旦，项目部组织跨年活动，中国同事们就吃上了他做的美食。

莫桑比克铁路维养项目是以莫桑比克的“经济运输线”纳卡拉走廊铁路为依托。2016年6月，中铁二十局顺利完成莫桑比克纳卡拉走廊铁路的施工任务，良好的履约能力赢得了当地民众信任，项目也由“建设”转化为“建设+维养”，中铁二十局在该铁路后续各类维养工作中，持续担任了重要角色，发挥着重要作用。

每年春节正值莫桑比克的雨季，纳卡拉走廊铁路因受雨水影响需要维护的订单很多。为保证春节期间各项工作顺利开展，项目部积极组织雨季施工，倒排工期计划、加强疫情防控、合理组织人员及机械，近200名中莫方员工团结一致保证了施工生产顺利进行。

有时候施工路段距离项目部驻地很远，有四五个小时车程，奥莱里奥就会为在外辛苦的同事们准备好可口的饭菜，打好包送到施工现场，他觉得为集体做力所能及的事情很幸福。

一直以来，项目部高度重视属地人文关怀，大量雇佣当地员工，加强属地员工技能培训，完善薪酬福利待遇，每到节假日都会为当地员工送上节日慰问。去年中秋节，项目部还邀请了奥莱里奥的妻子艾丽丝到项目部一起过节，让他的家人感受中国节日文化。赏月、吃月饼、听关于中秋的中国神话故事……这一切让艾丽丝感觉十分温馨，她为丈夫能在中国企业工作而感到骄傲。

不久前，项目部组织的年度优秀员工评选活动中，奥莱里奥与10名当地员工获得优秀个人奖。奥莱里奥说：“和中国同事一起工作，我的收获非常多，感谢我的中国同事！”

(责编：艾雯、高歌)