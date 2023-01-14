中国侨联主席 万立骏

亲爱的侨胞们、朋友们：

天时人事日相催，冬至阳生春又来。再过几天，中华民族的传统节日春节就要到了。值此辞旧迎新之际，我代表中国侨联，向旅居世界各地的华侨华人和广大归侨侨眷拜年！祝大家新春快乐、身体健康、万事如意！

刚刚过去的2022年，是党和国家历史上极为重要的一年。举世瞩目的党的二十大胜利召开，海内外中华儿女共襄盛会，共同展望以中国式现代化推进民族复兴的美好未来。北京冬奥会、冬残奥会成功举办，我国冰雪运动健儿取得了优异成绩，侨胞们以各种方式参与和支持北京冬奥，运动员中有不少侨界的代表，侨界捐建的华侨冰雪博物馆在张家口崇礼开馆了，成为弘扬冬奥精神的一个重要窗口。我国继续保持世界第二大经济体地位，全年国内生产总值预计超过120万亿元。这一年，国内外疫情时有反复，世界并不太平，大家经历了不少考验。困难面前，侨胞们守望相助、共渡难关，令人感动。这一年，在我国经济发展的主战场、乡村振兴的大舞台、科技创新的行列里、自贸区自贸港建设的火热实践中，活跃着侨商侨企和侨界人才的身影。广大侨胞为祖（籍）国发展和民族复兴所作的贡献，党和人民永远不会忘记。

刚刚过去的2022年，是侨联组织扎实推进围绕中心、服务大局、服务侨胞各项工作的一年。我们立足侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带的职责定位，把政治建设摆在首位，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大，加强思想政治引领，广泛凝聚侨界人心。

我们围绕国家重大发展战略实施和推动经济高质量发展，聚焦服务新侨创新创业，深化“创业中华”品牌。围绕促进经贸交流合作、助推高水平对外开放，发挥侨商会的作用，打造中国侨商投资大会品牌。

我们围绕中华文化传播和中外文明交流互鉴，以文化活动、文化产品、文化阵地、华文教育为重点，创新和拓展“亲情中华”品牌。围绕讲好中国故事、传播中国声音，大力开展“追梦中华”主题宣传活动。

我们围绕促进香港澳门繁荣稳定、完成祖国统一大业和加强中外民间交流，坚持以内联外、内外联动，加强联谊联络工作，深耕“侨连五洲”品牌，壮大了爱国爱乡的侨力量。

我们贯彻以人民为中心的发展思想，实施助侨惠侨行动，持续暖侨心稳人心树信心，深化涉侨纠纷多元化解工作和“连心侨”项目，当好侨界群众的贴心人。围绕乡村振兴和共同富裕，深入推进“侨爱心工程”。

我们突出规划引领，加强“两个建设”、织好“两张网”、构建“两项机制”，开展“制度建设检查年”活动，加强侨联机关建设，建设高素质专业化干部队伍。

充满希望的2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是侨界满怀信心奋进新征程的一年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，切实履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能，重引领、亮品牌、搭平台、强基层、做服务，团结凝聚广大归侨侨眷和海外侨胞，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步贡献侨界力量！

充满希望的2023年，也是侨联继往开来谱写新篇章的一年，我们将迎来第十一次全国归侨侨眷代表大会。这是侨界政治生活中的一件大事。我们将汇聚全国侨联系统的合力，汇集广大侨胞的智慧，把这次大会开成一个团结奋进、继往开来、守正创新、贯彻新思想、建功新征程的侨界盛会！

侨胞们，朋友们！春节是阖家团圆的时候。每逢佳节倍思亲。祖（籍）国和家乡亲人惦念着大家。大家无论在哪里，都要平平安安，过一个快乐年。一家人心在一起，就是团圆！

天地风霜尽，乾坤气象和。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，踏着春天的脚步，共创更加美好的未来！

祝愿伟大祖国繁荣昌盛、国泰民安！祝愿广大侨胞新年吉祥、万事如意！

(责编：袁勃、杨光宇)