中国国务院侨办主任 陈 旭

亲爱的侨胞们、朋友们：

春叩千门传佳讯，神州万里展新颜。在这辞旧迎新之际，我谨代表中华人民共和国国务院侨务办公室，向广大海外侨胞和归侨侨眷拜年！衷心祝福大家新春快乐、兔年大吉！

刚刚过去的2022年，是值得被历史深刻铭记的一年。

这一年，我们全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，党和国家各项事业稳步推进、持续向好。

这一年，北京冬奥会、冬残奥会如期成功举办，生动诠释了中华民族自强不息、追求卓越的精神品格，向世界展示了新时代中国自信自强、开放包容的大国风范。

这一年，天宫空间站全面建成，国产大飞机正式交付，超级计算机领先全球，科技自立自强交出精彩答卷。

这一年，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，吹响了奋进新征程的时代号角。

回首新时代的十年，是中国经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革、转向高质量发展的十年，中国经济实力、科技实力、综合国力和国际影响力跃上新台阶，开创了经济社会全面进步、全体人民共同受惠的好时代，充分彰显了中国特色社会主义制度的巨大优越性和强大韧性，凝结着全党全国各族人民的共同奋斗，也饱含着广大海外侨胞和归侨侨眷的智慧心血和无私奉献。你们为中国经济砥砺前行辛勤打拼，为中外友好合作搭桥铺路，为促进中国和平统一不懈努力，为推动中华文化走向世界倾力奉献，汇聚起实现中华民族伟大复兴的强大合力。

在此，我代表国务院侨务办公室，向广大海外侨胞和归侨侨眷，致以最崇高的敬意和最衷心的感谢！

每逢佳节倍思亲，此时此刻，我们更加思念远在异国他乡的侨胞，惦记着你们身体是否安康，生活是否如意，事业是否顺利。在党中央、国务院高度重视和坚强领导下，我们密切关注疫情反复延宕和国外局势动荡给侨胞们带来的影响，加强关怀慰问和救助帮扶，及时帮助身处困境的侨胞撤离安置，保障海外侨胞生命财产安全；我们围绕侨界“急难愁盼”问题，不断完善涉侨政策法规，加强“云端”建设，海外侨胞出入境、居留更加便利，远程办理涉侨事务更加顺畅；我们搭建平台优化服务，支持海外侨胞深度参与“一带一路”建设等国家重大倡议，将自身发展融入中国式现代化进程；我们支持海外侨胞扎根并融入住在国社会，广泛深入开展合作，举办丰富多彩的文化交流活动，传承弘扬中华优秀文化，推动中外文化文明交流互鉴，拉紧中外友谊的纽带。

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。新时代、新征程、新伟业，我们要按照习近平主席的要求，动员海内外中华儿女一起来想，一起来干。国务院侨办作为海外侨胞和归侨侨眷的“娘家人”，将始终坚持“以人为本、为侨服务”的宗旨，把实现好、维护好、发展好广大海外侨胞和归侨侨眷的根本利益作为工作的出发点和落脚点，不断加强和改进侨务工作，全面贯彻落实党和国家侨务政策，竭诚做好各项为侨服务工作。也希望广大海外侨胞、归侨侨眷把握好中国构建新发展格局、推动高质量发展的战略机遇，为中国式现代化建设踊跃贡献智慧和力量，向世界讲好中国新时代的奋斗故事，让中国梦与世界梦相融相通。

习近平主席在新年贺词中说，14亿多中国人心往一处想、劲往一处使，同舟共济、众志成城，就没有干不成的事、迈不过的坎。让我们携手同心，共同画好海内外中华儿女的最大同心圆，为实现中华民族伟大复兴作出新的贡献！

亲爱的侨胞们、朋友们，让我们带着对彼此的惦念、对未来的期盼，共同迎接癸卯兔年的到来，一起拥抱美好而精彩的一年！

衷心祝愿明天的世界更美好，明天的中国更美好！祝大家事业兴旺、阖家幸福、身体健康、万事如意！

(责编：袁勃、杨光宇)