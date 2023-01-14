本报1月13日电 （记者闫韫明）当地时间1月13日，安哥拉总统洛伦索在罗安达会见到访的中国外交部长秦刚。

洛伦索请秦刚转达对习近平主席的良好祝愿，感谢习近平主席亲自关心支持安中关系发展。表示安中始终团结互信，合作势头良好。中国支持建设的机场、水电站、道路、港口等诸多标志性重大项目在安顺利推进，为安战后重建和经济社会发展发挥不可或缺作用。中国企业为安基础设施和民生改善作出积极贡献。我们期待同中方进一步深化合作，欢迎中国加大对安投资。

洛伦索强调，安中政策理念相近，安方坚定奉行一个中国政策，将继续同中国一道，共同坚持不干涉内政原则，维护国际公平正义。

秦刚转达了习近平主席对洛伦索总统的亲切问候，表示建交40年来，中安始终真诚友好，携手并进。得益于两国几代领导人的共同关心和战略引领，中安政治互信和传统友谊不断加深，务实合作成果丰硕。昨天，习近平主席同您就建交40周年互致贺电，为中安关系发展指明方向。中方赞赏安方恪守一个中国原则，支持中方的正当主张，我们也将一如既往支持安方反对外来干涉、自主选择发展道路，维护国家主权、安全和发展利益。愿共同落实好两国元首重要共识，推动务实合作提质升级，更好造福两国人民。

秦刚说，中方赞赏安方积极斡旋地区热点，支持安在国际和地区事务中发挥更大作用，愿加强双方多边事务协调，共同维护真正的多边主义，维护发展中国家正当权益，携手构建人类命运共同体。

同日，秦刚同安哥拉外长安东尼奥举行会谈。

《 人民日报 》（ 2023年01月14日 03 版）

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