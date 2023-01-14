本报记者 闫韫明

在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴南郊，一片造型独特的崭新建筑群显得格外醒目。1月11日，中国援非盟非洲疾病预防控制中心总部（一期）项目正式竣工。这是非洲大陆第一所拥有现代化办公和实验条件、设施完善的全非疾控中心，是中非友谊和团结协作的又一标志性建筑，也成为亚的斯亚贝巴的新地标。

非洲疾控中心总部项目是2018年中非合作论坛北京峰会上宣布的对非合作旗舰项目。该项目由中国土木工程集团有限公司承建，于2020年12月开工，总建筑面积为2.35万平方米，建设项目包括可容纳400余人的办公楼、配有3种等级共10个实验室的实验楼等。该疾控中心投入使用后，将进一步助力中非双方开展公共卫生技术合作，帮助非洲国家筑牢公共卫生防线、提高突发公共卫生事件应急响应速度和疾病防控能力。

“这里曾经是一片杂草丛生的荒地，仅仅两年多时间后，现代化的大楼拔地而起。”37岁的西德纳克是土生土长的亚的斯亚贝巴人，他感慨道：“中国对非洲的帮助是看得见摸得着的，新建的疾控中心为非洲医疗卫生事业点燃了新的希望。”

走进办公楼，一间间宽敞的办公室窗明几净，设施齐全。在位于第八层的应急指挥大厅，一张巨大的显示屏吸引了众多参观者的目光。屏幕上显示着非洲地图以及各种曲线图、柱状图、二维饼图等图表，新型冠状病毒、猴痘、埃博拉、登革热等传染病数据在这里一览无余。当切换到预警与应急主题时，应急队伍和专家情况、应急预案列表、预警信号等信息迅速呈现在屏幕上。据中方研发团队介绍，这些功能可帮助工作人员以最快速度做出人、财、物的调度，满足应急响应工作需求。

非盟委员会主席法基表示：“这是非中合作的成果，将改善非洲人民的健康并带来繁荣，彰显了非中坚实的全面战略合作伙伴关系。”非洲疾控中心首席地区协调员马埃达表示，从埃博拉疫情到新冠疫情，中国向非洲大陆提供了巨大支持。当前，非洲国家亟须改善医疗卫生基础设施，中国的援助及时且迅速。非洲疾控中心总部项目再次体现出，中国始终以实际行动支持非洲。

当地工程师塞扎纳见证了项目的完整建设过程。“项目应用的材料、技术都非常先进，能够成为建设者中的一员，我感到特别荣幸。在中国企业学到的新知识、新理念、新技能是多少工资也换不来的。”塞扎纳认为，在卫生健康领域，中国不仅向非洲国家提供物资援助，更传递了经验和技术，帮助非洲提升自主应对风险的能力，这对非洲人民至关重要。

“中国对非洲卫生健康领域的贡献无可比拟，这是中国兑现对非承诺的又一例证。”伊利巴布尔是埃塞俄比亚蒂鲁内什—北京医院负责人，该医院由中国政府援建，已投入使用10余年。“非洲的卫生健康发展之路还很漫长，期待未来埃中、非中在人才培养、能力建设、基础设施等方面开展更广泛合作。”伊利巴布尔说。

（本报亚的斯亚贝巴电）

《 人民日报 》（ 2023年01月14日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)