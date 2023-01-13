人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人：中国疫苗是安全、有效的

2023年01月13日23:03 | 来源：新华网
小字号

新华社北京1月13日电（记者冯歆然、成欣）针对近日有西方媒体称中国产疫苗效果不佳一事，外交部发言人汪文斌13日在例行记者会上答问时表示，实践证明，中国疫苗是安全、有效的。

汪文斌指出，中国是全球唯一一个同时拥有多种技术路线新冠疫苗产品的国家，为民众的基础免疫和加强免疫提供了多种选择。目前，中国有13款新冠疫苗批准使用，涵盖4条技术路线，疫苗和医疗物资总体供应充足，能够满足“应接尽接”的需要。

汪文斌说，世界卫生组织有关负责人最近表示，中国的疫苗接种率非常高，无论是灭活疫苗、病毒载体疫苗还是mRNA疫苗，对预防重症和死亡的保护力相当。相关研究也显示，对于60岁及以上人群，接种3剂灭活疫苗对重症和死亡的保护效果与接种3针辉瑞mRNA疫苗后的保护效果基本一致。中国全病毒灭活疫苗能够激发较好的细胞免疫和免疫记忆，在预防发病、重症和死亡中发挥着关键作用。我国始终把疫苗的安全性放在首位，我国疫苗的安全性良好。

“当前，中国疫苗接种覆盖率已达92.9%，60岁以上老年人接种覆盖率超过90%，我们已向120多个国家和国际组织供应超过22亿剂新冠疫苗。实践证明，中国疫苗是安全、有效的。我们愿继续同国际社会加强沟通合作，更好应对疫情挑战，更好保护人民生命健康。”

(责编：杨光宇、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部