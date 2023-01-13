新华社北京1月13日电（记者冯歆然、成欣）针对近日有西方媒体称中国产疫苗效果不佳一事，外交部发言人汪文斌13日在例行记者会上答问时表示，实践证明，中国疫苗是安全、有效的。

汪文斌指出，中国是全球唯一一个同时拥有多种技术路线新冠疫苗产品的国家，为民众的基础免疫和加强免疫提供了多种选择。目前，中国有13款新冠疫苗批准使用，涵盖4条技术路线，疫苗和医疗物资总体供应充足，能够满足“应接尽接”的需要。

汪文斌说，世界卫生组织有关负责人最近表示，中国的疫苗接种率非常高，无论是灭活疫苗、病毒载体疫苗还是mRNA疫苗，对预防重症和死亡的保护力相当。相关研究也显示，对于60岁及以上人群，接种3剂灭活疫苗对重症和死亡的保护效果与接种3针辉瑞mRNA疫苗后的保护效果基本一致。中国全病毒灭活疫苗能够激发较好的细胞免疫和免疫记忆，在预防发病、重症和死亡中发挥着关键作用。我国始终把疫苗的安全性放在首位，我国疫苗的安全性良好。

“当前，中国疫苗接种覆盖率已达92.9%，60岁以上老年人接种覆盖率超过90%，我们已向120多个国家和国际组织供应超过22亿剂新冠疫苗。实践证明，中国疫苗是安全、有效的。我们愿继续同国际社会加强沟通合作，更好应对疫情挑战，更好保护人民生命健康。”

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