新华社北京1月13日电（记者冯歆然、成欣）外交部发言人汪文斌13日在例行记者会上应询介绍了世界知名伊斯兰宗教人士和学者代表团日前访问新疆的有关情况。他表示，中方真诚欢迎各国朋友多去新疆走一走看一看，亲身感受新疆的社会安宁、经济繁荣、民族和谐、信仰自由。

汪文斌介绍，1月8日至11日，世界穆斯林社区理事会主席阿里率世界知名伊斯兰宗教人士和学者代表团应邀赴新疆维吾尔自治区访问，来自阿联酋、埃及、沙特、印尼、巴林、波黑、塞尔维亚等14个国家的30多名宗教人士和学者参团。访疆期间，代表团参访乌鲁木齐、阿勒泰、喀什，参观了反恐与去极端化斗争主题展、清真寺、经学院、当地企业、古城老街，走访维吾尔族家庭，在当地清真寺与信众一起做礼拜，参加乡村振兴和脱贫攻坚交流会。

汪文斌说，代表团成员表示，新疆近10年来取得的发展和稳定成就令人震撼，新疆各地安全、稳定、繁荣；新疆穆斯林自由行使自己的民族宗教权利，各民族平等和谐地生活在一起；中国政府为保护新疆多民族文化作出了巨大努力；中国反恐和去极端化政策十分成功，给各族人民带来了福祉；他们看到的新疆与一些媒体描绘的根本不同，那些攻击新疆人权状况的言论以及“维吾尔文化灭绝”的指责完全是歪曲事实、颠倒黑白；伊斯兰文明和中华文明一直保持友好交往传统，愿努力推动伊斯兰世界和中国深化合作，在涉疆问题上坚定支持中方立场。

“百闻不如一见，公道自在人心。”汪文斌说，世界知名伊斯兰宗教人士到新疆实地参访和真实感受再次充分证明，谎言掩盖不了真相，操弄涉疆问题抹黑中国的险恶图谋不得人心，也不会得逞。中方真诚欢迎各国朋友多去新疆走一走看一看，亲身感受新疆的社会安宁、经济繁荣、民族和谐、信仰自由。

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