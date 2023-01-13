新华社北京1月13日电（记者冯歆然、成欣）外交部发言人汪文斌13日说，当前新变异株XBB.1.5正在美国迅速蔓延，美方应当及时、公开、透明地同世卫组织和国际社会分享有关疫情信息和病毒数据，积极回应国际社会关切。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国务院发言人称，美要求来自中国的旅客在出发前接受检测，原因在于中国国内疫情蔓延，且中方报告的流行病学和病毒基因序列数据不够充分、缺乏透明。中方对此有何评论？

汪文斌表示，疫情发生以来，中方始终本着依法、及时、公开、透明的原则，同国际社会分享有关信息和数据，持续同世卫组织、全球流感共享数据库分享中国新冠病毒感染病例的基因序列，为各国疫苗和药物研发作出积极贡献。

汪文斌说，世卫组织和全球流感共享数据库近来均表示，中方提供的病毒基因数据同其他国家提交的中国感染旅客病毒基因序列一致，没有发现新变种或显著突变。世卫组织欧洲区域办事处主任克卢格称同意欧洲疾控中心的观点，中国目前流行的毒株是欧洲和其他地方已流行过的毒株，不会对疫情产生重大影响，呼吁旅行措施应是科学、适度、非歧视性的。

汪文斌说，据美国疾控中心发布数据，当前新变异株XBB.1.5正在美国迅速蔓延，成为美国上升势头最快的毒株，已引发超过40.5%的感染病例。世卫组织也将XBB.1.5认定为奥密克戎变种中“传播力最强后代”，具有更强的传染性和免疫逃逸能力。美方应当及时、公开、透明地同世卫组织和国际社会分享有关疫情信息和病毒数据，积极回应国际社会关切，共同应对。

(责编：卫嘉、袁勃)