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外交部发言人：敦促美日不要做搅乱亚太稳定的逆流祸水

2023年01月13日20:49 | 来源：新华网
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新华社北京1月13日电（记者冯歆然）外交部发言人汪文斌13日在例行记者会上说，中方敦促美日摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止将“新冷战”思维引入亚太地区，不要做搅乱亚太稳定的逆流祸水。

有记者问：据报道，美日在11日举行的外长防长“2+2”会谈后发布了联合声明，称中国为印太地区以及其他地区最大的战略挑战，并在涉台、涉港、涉疆、涉海等问题上指责中国。中方对此有何评论？

汪文斌说，美日“2+2”联合声明涉华内容充斥着冷战零和思维和对中方的无端抹黑攻击，中方对此坚决反对。

他说，美日嘴上说要促进地区和平安全，实则为其整军经武、穷兵黩武寻找借口；嘴上说要维护自由开放的印太地区，实则编织各种封闭排他的“小圈子”，制造分裂对抗；嘴上说要维护基于规则的国际秩序，实则肆意践踏国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉别国内政。“这些行径已成为地区和平、安全与稳定的现实挑战。”

他表示，亚太是和平发展的高地，不是地缘政治的角斗场。亚太国家支持公道，反对霸道，期盼合作，反对对抗，追求真正的多边主义，反对挑动阵营对抗的“小圈子”。

“我们敦促美日摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止制造‘假想敌’，停止将‘新冷战’思维引入亚太地区，不要做搅乱亚太稳定的逆流祸水。”汪文斌说。

(责编：卫嘉、牛镛)

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