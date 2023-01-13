新华社北京1月13日电（记者冯歆然）针对英国政府日前发布《香港问题半年报告》，指责中方的治港政策，外交部发言人汪文斌13日在例行记者会上回答相关提问时表示，所谓报告粗暴干涉香港事务和中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。中方敦促英方认清历史大势，停止插手香港事务，停止干涉中国内政。

“香港特区政府已发表新闻公告，强烈反驳英国所谓《香港问题半年报告》。”汪文斌说，“我要再次强调，英方无视香港早已回归祖国的事实，年复一年发表所谓《香港问题半年报告》，粗暴干涉香港事务和中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此强烈不满、坚决反对。”

他说，香港回归以来，中国政府始终全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针，香港居民依法享有远远超出1997年以前的权利和自由。“任何不带偏见的人都会认同，制定实施香港国安法和完善特区选举制度，推动香港进入由乱到治走向由治及兴的新阶段，有力维护了国家安全和香港社会稳定，国际投资者普遍认为香港营商环境更加安全、稳定和可预期。”

汪文斌说，英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权，中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，绝不是《中英联合声明》。英方无视当前香港民心愿稳、民心思安，打着所谓民主、自由、人权、法治的幌子抹黑中央政府对港管治，诋毁特区政府依法施政，破坏特区法治，公然为黎智英等违法犯罪的反中乱港分子撑腰说项，不仅是伪善的，也注定是徒劳的。

“我们敦促英方认清历史大势，放弃殖民旧梦，尊重中国主权，停止插手香港事务，停止干涉中国内政，否则只会搬起石头砸自己的脚。”汪文斌说。

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