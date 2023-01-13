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联合国秘书长呼吁为建设和维护法治贡献力量

2023年01月13日11:53 | 来源：新华网
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　　新华社联合国1月12日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯12日呼吁会员国遵循联合国宪章所承载的愿景及价值观，维护法治，以使联合国变得更加强大。

　　古特雷斯在安理会关于加强国际法治问题的公开辩论会上表示，法治是联合国及其和平使命的根基。法治能够保护弱者，预防歧视、骚扰和其他侵犯行为，更是防止种族灭绝等残酷罪行的第一道防线。同时，法治也是国际合作与多边主义的根基。

1月12日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯（前排中）在安理会关于加强国际法治问题的公开辩论会上发言。新华社记者 谢锷 摄

　　“今天的辩论会传递了一个强烈的信号，即确保法治成为我们的优先事项。各会员国、区域组织、公民社会以及私营部门都有责任为建设和维护法治贡献力量。”古特雷斯说。

　　古特雷斯指出，世界正面临“法治匮乏”所带来的严重风险。维护法治比以往任何时候都更加重要。所有会员国负有维护法治的责任和义务，并且把法治用于推动联合国2030年可持续发展议程以及可持续发展目标的实现。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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