新华社香港1月12日电（记者孔维一）针对英国政府再次发表所谓“香港问题半年报告”，恶意抹黑香港国安法和特区选举制度，无理诋毁香港民主、自由、人权、法治，粗暴干预香港事务和中国内政，严重践踏国际法原则和国际关系基本准则，外交部驻港特派员公署发言人12日予以强烈谴责。

发言人表示，香港回归祖国25年来，中国政府全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针，“一国两制”在港实践取得举世公认的成功。

发言人指出，香港国安法实施和新选举制度的实践有力维护了国家安全和社会稳定，香港居民依法享有的广泛权利自由得到切实保障，国际投资者迎来更加安全、稳定、可预期的营商环境，这是任何不带偏见的人都无法否认的事实。英方所谓报告不分是非、颠倒黑白，大肆污蔑中央对港政策，诋毁特区依法施政，唱衰香港发展前景，对香港求稳定求发展的主流民意视而不见，却毫无底线地为极少数反中乱港分子洗白，只能暴露其唯恐香港不乱的险恶用心和“以港遏华”的卑劣图谋，令人不齿！

发言人指出，法治是香港繁荣稳定的基石。特区行政机关严正执法、司法机关公正司法，完全依照法律规定、符合法定职权、遵循法定程序，是维护国家安全和香港繁荣稳定的正义之举，不容任何外部势力说三道四。英方口口声声维护法治，却要每隔半年念一次“咒语”，操弄“法官牌”“BNO牌”等插手香港事务，甚至悍然干预和破坏香港法治，更让世人看清其虚伪和双标嘴脸。

发言人强调，香港回归后，中国政府治理香港特区的法律依据是中国宪法和香港基本法，不是《中英联合声明》。英方对于回归后的香港一无主权、二无治权、三无监督权，却还屡屡将《中英联合声明》挂在嘴边妄谈所谓“历史责任”，纯属逆时逆势的殖民梦呓和无理无耻的政治闹剧。

发言人重申，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。所谓“半年报告”写得再“一本正经”，也只不过是胡说八道、废纸一张，阻挡不了香港由乱到治、由治及兴的坚定步伐。我们敦促英方摆正位置、摒弃双标，恪守“不干涉内政”等国际法原则和国际关系基本准则，立即停止拙劣的政治表演，立即停止以任何借口干预香港事务和中国内政！所谓“香港问题半年报告”早该休矣！

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