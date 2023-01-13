新华社墨西哥城1月12日电（记者朱雨博）“回避冲突，拍照最优先”“峰会成果仅有虚妄的承诺”……在墨西哥首都墨西哥城举行的第十届北美领导人峰会11日落幕，当地媒体报道纷纷这样吐槽。

美国总统拜登为此次峰会定的“调门”很高——旨在将北美打造成世界上最有竞争力、最繁荣且最有经济韧性的地区。然而，有分析认为，美国与墨西哥、加拿大“兴趣点”存在差异，美国敷衍塞责、态度居高临下，本届峰会再次“走过场”。记者捕捉到的三个尴尬细节印证了这一点。

墨西哥当面批评美国

当地时间10日，墨西哥总统洛佩斯、美国总统拜登和加拿大总理特鲁多举行三方会谈。在会后三国领导人共同召开的新闻发布会上，洛佩斯呼吁应抛弃霸权主义干涉行为。

这一表态无疑直指美国。事实上，本届峰会召开前夕，洛佩斯就已公开表示，自己准备在峰会上呼吁美国政府结束持续200年的“门罗主义”及其干涉主义政策。他表示，美洲不应再有“门罗主义”、干涉主义政策和封锁他国行为，也不应由任何一个国家主导该地区，要尊重各民族的自主权和自决权。

洛佩斯曾因力挺拉美国家与美方发生龃龉。去年7月，美国在洛杉矶操办美洲峰会，但拜登拒绝邀请古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜领导人参会，引发多国批评和抵制。洛佩斯直接以缺席峰会表达抗议。

美国想秀恩爱又不肯投入

美方本来也想通过这次领导人会晤“秀恩爱”，但一到关键问题就露出倨傲姿态。

当地时间9日下午，美墨两国领导人举行双边会晤。洛佩斯严正提出，希望与美国在互相尊重、互帮互助的基础上，开启美洲大陆各民族与国家关系的新阶段。“是时候结束（美国）这种对拉丁美洲和加勒比地区的遗忘、抛弃和鄙视了。”洛佩斯直言，美方需要采取新政策，增加对拉美地区投入，促进“（美洲）大陆经济和社会融合”。

拜登则为美国的政策辩解称，美国多年来为拉美地区提供大量援助，但美国要“管”的事实在太多了，要同时关注亚洲、中东、非洲等许多地方，“我们的责任并不止于西半球”。

不过，在自己关切的问题上，美方却明确要求墨西哥“配合”，包括加强边境管控、遏制经墨赴美的非法移民潮等。墨西哥一直诟病美国把非法移民的包袱甩给自己，不负责任。对此，拜登在本届峰会期间再次推诿责任，强调“我们已经有所作为”，并称墨西哥是“真正的伙伴”——言下之意，做我的“伙伴”，就继续替我“背锅”吧。

白宫“预告”结局

当地时间10日早晨，距离美墨加领导人三方会晤开始尚有几个小时，美国白宫就发布公告“预告”峰会可能达成协议。当地媒体关注到，这一情况前所未有。而且，“预告”十分详尽，与会后公布信息基本一致。这难免让人感觉，美方把会晤本身当成“走过场”。

墨西哥国立自治大学北美问题专家奥利弗·桑廷·培尼亚指出，北美领导人峰会自2005年召开首届以来已中断多次，在特朗普执政时期更是一届未开。而这届峰会在推动解决现实问题方面作用有限。

他分析说，三国各自优先事项差异较大，美国追求解决移民和毒品走私问题，加拿大更多考虑能源问题与电动汽车工业，墨西哥则希望能与美国在没有干涉的前提下对话。从现实角度来看，这届峰会像是一场各自带着“美好愿望的独白”，在促进三国“同向而行”上作用有限。（实习生：唐斯琦；剪辑：淡然；编辑：徐晓蕾、马骁、孙浩）

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