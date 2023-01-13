新华社惠灵顿1月11日电 （记者卢怀谦、郭磊）新西兰国家水资源和大气研究所11日发布的2022年年度气候摘要显示，2022年成为新西兰有记录以来最热的年份，这种现象与拉尼娜事件及海面温度变化有关。

这份年度气候摘要数据显示，2022年新西兰全国平均气温为13.76摄氏度，比1981年至2010年的均值高出1.15摄氏度，比此前最热年份2021年高出0.2摄氏度。新西兰有记录以来最热的4个年份都出现在2016年之后，这与全球气候变化趋势相一致。

根据这份气候摘要，2022年还是新西兰有记录以来潮湿程度排名第八的年份，也是2018年以来该国最潮湿的年份。

新西兰国家水资源和大气研究所首席科学家克里斯·布兰多利诺11日在新闻发布会上表示，拉尼娜事件是新西兰2022年天气模式的主要驱动因素之一。此外，2022年新西兰附近海面温度每个月都高于平均水平，并导致一年中大部分时间出现海洋热浪。

这份2022年年度气候摘要还显示，新西兰全年最高气温是34.7摄氏度，于1月3日在北岛的卡拉皮罗湖测得，全年最低气温是7月17日在南岛库克山机场测得的零下11.6摄氏度。

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 15 版）

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