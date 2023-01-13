人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2022年成为新西兰有记录以来最热年份

2023年01月13日05:44 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社惠灵顿1月11日电  （记者卢怀谦、郭磊）新西兰国家水资源和大气研究所11日发布的2022年年度气候摘要显示，2022年成为新西兰有记录以来最热的年份，这种现象与拉尼娜事件及海面温度变化有关。

　　这份年度气候摘要数据显示，2022年新西兰全国平均气温为13.76摄氏度，比1981年至2010年的均值高出1.15摄氏度，比此前最热年份2021年高出0.2摄氏度。新西兰有记录以来最热的4个年份都出现在2016年之后，这与全球气候变化趋势相一致。

　　根据这份气候摘要，2022年还是新西兰有记录以来潮湿程度排名第八的年份，也是2018年以来该国最潮湿的年份。

　　新西兰国家水资源和大气研究所首席科学家克里斯·布兰多利诺11日在新闻发布会上表示，拉尼娜事件是新西兰2022年天气模式的主要驱动因素之一。此外，2022年新西兰附近海面温度每个月都高于平均水平，并导致一年中大部分时间出现海洋热浪。

　　这份2022年年度气候摘要还显示，新西兰全年最高气温是34.7摄氏度，于1月3日在北岛的卡拉皮罗湖测得，全年最低气温是7月17日在南岛库克山机场测得的零下11.6摄氏度。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月13日 15 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部