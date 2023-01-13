本报记者 宋亦然

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美联储连续激进加息，扰乱全球金融市场秩序，给新兴市场国家和发展中国家，尤其是最不发达国家带来巨大冲击。美国经济政策对全球经济的负面外溢效应不断扩大，进一步削弱世界经济复苏前景。

国际货币基金组织近期发布报告表示，受美国货币政策收紧和能源危机等因素推动，美元走强正给许多新兴市场国家带来严峻挑战。2022年以来，美元兑一篮子货币汇率上涨8.4%，创7年来最大年度涨幅。美联储大幅加息，导致一些经济体货币大幅贬值，不少国家被迫跟随美国加息步伐，全球经济的不确定性不断增加。国际社会呼吁美国采取负责任的经济金融政策，为维护国际金融稳定、推动世界经济复苏发挥建设性作用。

“很可能使美国经济脱轨，引发轻度甚至严重衰退”

日前，美联储召开2022年最后一次货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间，达到2007年12月以来的最高水平。这是美联储去年3月以来连续第七次加息。美联储持续激进加息的主要目的是应对国内持续高企的通货膨胀。然而，经历多轮大幅加息后，美国通胀依然高位运行。美国劳工部数据显示，尽管2022年12月美国通胀率有所收窄，但同比涨幅仍然达到6.5%。美国总统拜登承认：“在2023年年底前，通胀可能不会回到正常水平。”

美国不少分析人士担忧，大幅加息不但不能让美国经济“软着陆”，反而会增加衰退风险。约翰斯·霍普金斯大学应用经济学教授史蒂夫·汉克近日接受美国媒体采访时表示，如果美联储继续实施紧缩政策，美国经济在2023年陷入衰退的可能性高达80%甚至更高。美国银行最新预测显示，美国经济可能从今年第一季度开始衰退，全年经济增速恐将为负值。

在高通胀与高利率双重压力下，美国经济活动低迷。美国全国房地产经纪商协会近日公布数据显示，2022年11月美国成屋销售量环比下降7.7%，连续10个月出现下滑，较去年同期减少35.4%。美国劳工部公布的数据显示，2022年11月美国失业人数约为600万。美国银行全球研究部认为，美国失业率将高于美联储预期中值。

加息带来的借贷成本增加，给普通民众生活带来多重打击。专家认为，紧缩政策将使许多美国家庭，特别是中低收入家庭不得不面对收入下降与借贷成本上升的双重困境。美国国内的收入差距扩大、社会分裂和政治极端化等问题也将随之加剧。

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，随着美元走强，国际能源价格将继续走高，这“很可能使美国经济脱轨，引发轻度甚至严重衰退”。

“美国将自己面临的困境及可能发生的危机转嫁给全世界”

美联储激进加息，引发一系列外溢效应，深度影响世界经济。为确保宏观经济稳定，很多国家被迫跟随加息。《纽约时报》文章表示，美联储加息造成多国通胀迅速攀升，债务规模不断扩大，增大全球经济严重衰退的风险。美国银行首席经济学家伊桑·哈里斯表示，“世界正陷入一场‘加息竞赛’”。世界银行警告称，全球范围的“加息潮”将把世界经济推向衰退，尤其是发展中国家将面临一连串的金融危机风险和“持久伤害”。

欧洲政策中心政策分析师菲利普·劳斯贝格认为，美联储加息可能导致欧元对美元汇率进一步下跌。美欧利差扩大将继续推动投资者抛售欧元资产、增持美元资产，进而导致欧元进一步贬值。日本西格玛资本公司首席经济学家田代秀敏表示，美联储加息直接导致世界各国货币贬值、物价上涨。“通过加息，美国将自己面临的困境及可能发生的危机转嫁给全世界。”

“美国激进加息导致新兴经济体输入型通胀高企，拖累经济增长前景。”印度尼西亚曼迪里银行经济学家登迪·拉姆达尼表示，包括印尼在内的许多新兴经济体不得不以牺牲自身消费与投资增长为代价，被迫跟随美国加息。

随着美元利率上升，大量资本回流美国，新兴市场国家和发展中国家资本外流加剧，陷入债务陷阱的风险持续上升。摩根大通发布的数据显示，2022年前7个月，已有500亿美元资金从新兴市场国家的债券市场撤出。世界银行发布报告指出，利率上升和全球经济增长放缓，可能使一些国家陷入债务危机，目前大约60%的最不发达国家处于债务危机的高风险或已经处于危机之中。牛津经济研究院新兴市场研究主管斯特恩表示，一些新兴市场国家目前处于经济危机的临界点，“美元如果进一步升值，将是压垮骆驼的最后一根稻草”。

“美国应当采取负责任的经济金融政策，维护国际金融稳定”

分析人士认为，美国从美元的国际地位中获得了“过度特权”，对全球经济和金融体系拥有巨大的影响力和调控力。中国人民大学经济学院副院长于春海表示，在当前世界经济放缓的背景下，美国等主要发达经济体更应充分评估其政策行为的负面溢出，采取负责任的经济政策，推动多边合作，履行其应有的国际义务和责任，而不是只顾一己之私、以邻为壑。

美国《对话》杂志网站刊文警告称，美联储大幅加息导致其他国家被迫面临通胀压力和货币贬值压力，推高全球性经济衰退的风险，而其他国家面临的风险也必将反噬美国自身。美国《华尔街日报》评论说：“美元升值给全球经济带来麻烦，美国应当采取负责任的经济金融政策，维护国际金融稳定，推动世界经济复苏发挥建设性作用。”

南非智库种族关系研究所分析师加布里埃尔·克劳斯表示，尽管美国财长耶伦承认发达国家的货币紧缩可能会产生溢出效应，但美国至今也未采取任何负责任的举措，“无论加息还是降息，美国都只考虑一己私利”。

“当前世界经济增长前景面临多重冲击，美国没有表现出大国应有的担当，反而利用美元霸权对外输出通胀，其密集加息行为引发国际市场动荡，经济结构相对脆弱、深度依赖美元借贷和对外贸易的发展中国家可能承受更严重的冲击。”尼日利亚国际关系专家查尔斯·奥努纳伊朱说。他认为，美国推出相关决策时应充分考虑其可能引发的连锁反应，尤其是对包括非洲国家在内的发展中国家的冲击。同时，发展中国家应推动更完善和有效的双边、多边金融机制和贸易安排，努力降低美联储货币政策对自身带来的影响。

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 15 版）

(责编：袁勃、杨光宇)