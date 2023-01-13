龚 韬

1月12日，国家主席习近平同安哥拉总统洛伦索互致贺电，庆祝两国建交40周年。中安两国是真实亲诚的好兄弟、好伙伴。40年来，两国始终风雨同舟、携手共进，相互尊重、合作共赢，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解支持，坚持共同维护发展中国家正当权益，走出了一条独具特色的共同发展之路。

近年来，两国元首保持密切沟通，达成重要共识，为中安战略伙伴关系迈上新台阶指明方向。中方高度重视中安关系发展。习近平主席2018年9月会见出席中非合作论坛北京峰会的洛伦索总统，并于当年10月同对中国进行国事访问的洛伦索总统举行会谈。洛伦索总统是中非合作论坛北京峰会结束后，首位对中国进行国事访问的非洲国家元首。在一个多月的时间里，两国元首两次会面，共同引领中安关系发展。

中安合作真心诚意、互利共赢。安哥拉是首批同中国签署共建“一带一路”合作文件的非洲国家之一，是共建“一带一路”的重要合作伙伴。目前，中国是安哥拉最大贸易伙伴、主要工程承包商和投资来源国。据中国海关统计，2022年前11个月，安哥拉是中国在非洲的第二大贸易伙伴。中安经贸合作基础牢固，互补性强，长远发展前景广阔。中方愿将“一带一路”倡议同安哥拉经济多元化战略紧密对接，继续为符合安哥拉国家发展战略的重大项目提供不附加政治条件的支持。

中安合作助力安哥拉经济社会发展。中国政府援建了安哥拉农业技术示范中心、国际关系学院和职业技能培训中心等。10多年来，中资企业为安哥拉修复或新建铁路近3000公里、道路约2万公里，建设社会住房10多万套、学校100多所、医院50多所。许多中企在安哥拉兴建大型农场，大力投资建材、钢铁、日用化工、家具、仪表等制造业。目前占据安哥拉市场汽车、手机等产品销售份额最多的都是中国品牌。“中国建造”和“中国制造”极大改善了当地人民的生活。

当前，中国和安哥拉都处于各自发展的关键时期。中安以高质量共建“一带一路”、落实中非合作论坛第八届部长级会议“九项工程”为主线加强战略对接和团结合作，符合两国和两国人民的根本利益。中国愿同安哥拉一道，以两国建交40周年为契机，进一步弘扬传统友谊，深化政治互信，密切互利合作，谱写中安战略伙伴关系蓬勃发展新篇章，为共建新时代中非命运共同体贡献力量。

（作者为中国驻安哥拉大使）

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)