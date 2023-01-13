本报1月12日电 （记者闫韫明）当地时间1月12日，加蓬总统邦戈在利伯维尔会见到访的中国外交部长秦刚。

秦刚首先转达了习近平主席对邦戈总统的亲切问候，表示中加友谊由两国老一辈领导人共同缔造，历经考验，坚如磐石。中加坚定支持彼此维护核心利益和重大关切，维护国际关系基本准则，捍卫国际公平正义。中方愿同加方一道，落实好两国元首重要共识，巩固战略互信，扩大务实合作，推动中加全面合作伙伴关系迈向更高水平。

秦刚介绍了中国式现代化的本质要求和鲜明特征，强调中方将继续支持加方探索符合自身国情的发展道路，加强治国理政经验交流和发展战略对接，高质量共建“一带一路”，助力加方推进“新兴加蓬”战略目标，实现合作共赢、共同发展。

邦戈请秦刚转达对习近平主席的良好祝愿，衷心感谢中方对加蓬经济社会发展的全方位有力支持。表示加中友好情谊在促进共同发展、维护共同利益中得到升华。加蓬高度赞同中国的发展理念，期待深化合作，为两国人民带来更多福祉。加蓬赞赏中国在国际上主持公道，展现大国担当。加蓬始终是中国可靠的朋友，愿同中方加强协调配合，共同维护发展中国家的正当权益，增强非洲国家在国际治理中的话语权。

访问期间，秦刚还同加蓬外长穆萨会谈。双方表示将继续相互坚定支持，深挖合作潜力，打造更多合作亮点。

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 03 版）

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