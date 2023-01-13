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中国调整防疫政策提振全球经济增长信心（国际论坛）

保罗·弗林蓬
2023年01月13日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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中国优化调整疫情防控措施不仅有利于推动中国经济社会加快发展，也有助于促进世界经济复苏

近期，中国优化调整疫情防控措施，将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。这一调整建立在科学评估的基础上，不仅有利于推动中国经济社会加快发展，也有助于促进世界经济复苏，对世界而言是一个好消息。

疫情发生以来，中国尽最大努力保护人民生命安全和身体健康，同时最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。3年来，中国有效应对了全球五波疫情流行冲击，避免了致病力相对较强的原始株、德尔塔变异株等大范围流行传播，新冠病毒感染造成的重症率和死亡率一直保持在较低水平。

各国根据本国实际情况自主决定防疫政策不应受到无理指责。一些西方媒体对中国防疫政策的报道存在严重偏见。无论中国此前坚持“动态清零”，还是近来主动优化调整疫情防控措施，这些媒体都发表了不少负面报道。事实上，每个国家都需要根据疫情形势不断调整防疫政策。只有这么做，才能确保疫情防控政策的科学性、有效性。

中国目前流行的新冠毒株之前已经在世界其他地方传播，没有必要针对中国采取特别入境限制。个别国家对来自中国的旅客采取入境限制措施缺乏科学依据，显然是政治操作。当前，新冠病毒仍在全球广泛传播，任何地方都有可能出现新的毒株。在美国，新毒株XBB.1.5已经成为上升势头最快的毒株，引发超40%的感染病例。面对不断变化的疫情形势，各国应专注于疫情防控本身，不应将防疫问题政治化。

中国优化调整疫情防控措施增强了国际社会对中国经济发展的信心。经济学家预测，随着消费者和企业信心上升，今年中国经济将更快复苏。摩根大通等国际投资机构已经上调中国经济增速预测。中国美国商会、英国商会、德国商会等多家外国在华商会认为，中国调整防疫政策有助于恢复中外人员往来和商务旅行，重振投资营商信心，恢复市场乐观情绪，中国将继续成为外资优先投资目的地。

中国优化调整疫情防控措施也将为世界经济复苏贡献更大动力。中国经济加快复苏无疑将为包括加纳在内的非洲国家带来更大机遇。新的一年，随着中国坚定不移推进高水平对外开放，非中进一步加强互利合作、推动共同发展的前景值得期待。

（作者为加纳智库非中政策咨询中心执行主任）

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)

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