新华社利伯维尔1月12日电 专访：加蓬期待中国投资促进共赢——访加蓬促进投资部长姆巴丁加

新华社记者史彧

加蓬促进投资部长姆巴丁加日前在加蓬首都利伯维尔接受新华社记者专访时表示，加蓬期待与中国加强经贸往来，欢迎更多中国企业赴加考察投资兴业，促进两国合作共赢。

姆巴丁加高度评价加中各领域务实合作成果，强调中国是加优先合作伙伴。多年来，中国企业不仅深度参与加蓬传统行业，还在近年踊跃参与加蓬经济特区、产业园区建设，不断探索加中经贸合作新领域和新路径。

姆巴丁加表示，中国企业投资效率高且惠及民生，令人称赞。

在利伯维尔，中国援建的参议院大厦、国民议会大厦、广电大楼、体育场等巍然矗立，成为地标。“在加蓬，许多重要基础设施项目都离不开中国支持。加蓬政府和人民欢迎愿意与加方合作共赢的兄弟国家和企业。”姆巴丁加说。

1月8日起，中国有序恢复中国公民出境旅游，逐步恢复陆路、水路口岸客运出入境。姆巴丁加说，中国政府适时调整政策将便利中外人员往来，利好对外投资贸易，从而增强中国经济活力，带动世界经济复苏。

2022年12月以来，中国多个省市组织商务代表团赴非洲和欧洲多国开展经贸促进活动。对此，姆巴丁加表示，加方欢迎中国企业和投资者来加参观考察、投资兴业和长远发展，加蓬政府部门愿发挥桥梁和平台作用，继续深化对华务实合作。（参与记者：李成、龙雷）

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