新华社雅加达1月12日电（记者孙磊）中国近期不断优化调整防疫政策、有序恢复公民出境旅游以来，东南亚多国陆续加入“抢客”行列。在旅游业发达的印度尼西亚，旅游和创意经济部长桑迪亚加·乌诺隔空“喊话”，印尼“已为中国游客准备好红毯”。当地旅游业协会和从业者也热情期待着中国朋友的到来。

“中国游客，印尼欢迎你们！”乌诺日前在印尼首都雅加达举行的例行发布会上说。

乌诺近日告诉新华社记者，新冠疫情冲击印尼旅游业，近100万个工作岗位受到影响。疫情之前，中国是印尼境外游客的主要来源地。印尼中央统计局数据显示，2019年到访印尼的中国游客达207万人次。中国游客对印尼重振旅游业十分重要，越来越多往返中国与印尼的航班复航对于印尼旅游业是特别积极的消息。

印尼度假胜地巴厘岛深受中国游客喜爱。印尼旅游知识分子协会会长阿兹里尔·阿扎哈里表示，旅游业是巴厘岛主要经济活动，盼望中国游客尽快到来，“这有利于刺激印尼、尤其巴厘岛的旅游业发展”。

“这里曾经有很多中国游客。我们希望中国游客回来，这将振兴巴厘岛的旅游业。”巴厘岛旅游车司机克图特·梅尔塔说。

面对中国市场，东南亚多国“抢客”的心情热切、诚意十足。政要和官员纷纷为本国旅游业“代言”，向中国游客发出“邀请函”。菲律宾总统马科斯日前发出邀请，希望中国游客重返菲律宾，领略这个热带海岛国家的自然风光和人文风情。柬埔寨首相洪森表示，欢迎中国游客来柬旅游、振兴该国经济和旅游业，柬埔寨不会对华采取入境防疫限制措施，希望今年接待200万人次的中国游客。

1月9日下午，泰国副总理兼卫生部长阿努廷、旅游与体育部长披帕、交通部长萨撒扬等官员到机场欢迎防疫政策调整后首批抵泰中国旅客。准备好的鲜花、纪念品，亲切相迎的笑脸和问候，上书“中泰一家亲”的横幅，现场气氛温馨。泰国财政部长阿空·登比达亚拜西日前表示，虽然世界经济面临下行压力，但中国游客回归等利好因素，有望推动泰国实现今年3.8%的经济增长目标。

新加坡卫生部长王乙康日前表示，“中国的开放是大好消息，我们期待已久，两国可以恢复丰富的、实质性的人文交流。”

针对多个国家近期出台欢迎中国游客的举措，外交部发言人汪文斌11日在例行记者会上表示，中方会为游客前往这些国家旅游提供更多便利，将继续优化调整有关措施，与各方共同保障中外人员安全顺畅有序往来，为国际团结抗疫和世界经济复苏贡献力量。

他表示，友善自然会让中国游客感受到温暖和欢乐、宾至如归，成为他们选择出境旅游目的地的重要因素之一。（参与记者：郭鑫惠、王亚光、宋宇、刘锴、林昊、蔡蜀亚、李 、成欣、冯歆然；报道员：古鲁、瓦扬、蒂姆、塔纳；剪辑：沈浩洋；编辑：马晓燕、孙浩）

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