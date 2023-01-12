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安理会扩大联合国哥伦比亚核查团使命

2023年01月12日15:15 | 来源：新华网
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　　新华社联合国1月11日电（记者尚绪谦）联合国安理会11日一致通过第2673号决议，决定扩大联合国哥伦比亚核查团的使命，使其同时负责监督哥政府与前武装组织“哥伦比亚革命武装力量”和平协议中关于农村全面改革和民族问题的执行情况。

　　安理会的这一决定是应哥政府和原“哥伦比亚革命武装力量”代表的共同请求，并在联合国秘书长古特雷斯的建议下做出的。

　　安理会2017年7月通过决议，批准成立联合国哥伦比亚核查团，负责对哥政府与“哥伦比亚革命武装力量”和平协议第二阶段执行情况进行核查，负责核查“哥伦比亚革命武装力量”前战斗人员回归社会的情况，个人和集体安全保护措施的实施情况，以及对相关地区的社区和团体的全面安全保护计划的落实情况。

　　哥政府与“哥伦比亚革命武装力量”2016年达成和平协议，结束了双方长达半个世纪的对抗。“哥伦比亚革命武装力量”曾是哥境内规模最大的游击队组织，2017年9月正式宣布弃武从政，并在议会选举中赢得了席位，但部分成员拒绝放下武器，继续从事反政府活动。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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