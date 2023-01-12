本报记者 牛瑞飞

尽管近几十年来欧洲地区空气质量有所改善，但空气污染仍然是欧洲最大的环境健康风险之一。欧洲环境署前不久发布的《2022年度欧洲空气质量报告》（下文简称“报告”）显示，2020年欧盟96%的城市人口接触到的细颗粒物（PM2.5）水平高于世界卫生组织设定的指导标准。空气污染会增加许多疾病的发病率，并由此导致巨大的医疗保健支出。

冬季供暖是导致整个欧洲地区空气污染物超标的主要因素之一，也是粗颗粒物（PM10）的主要来源。在斯洛文尼亚，57%的空气污染由家庭供暖导致，在斯洛伐克和保加利亚，这一指标分别为50%和45%。道路交通造成的二氧化氮超标排放也是导致欧洲地区空气污染的主要原因，六成以上的城市中心和主要道路周边存在二氧化氮超标问题。以德国首都柏林为例，1990年至2020年期间，城市几条交通干道的空气污染一直大大超过欧盟标准，而75%的超标值是由汽车排放的废气造成的。

为应对日益严峻的空气污染问题，欧盟委员会于2022年10月提议修订欧盟《环境空气质量指令》，制定2030年中期目标。具体措施包括定期评估空气质量标准，降低主要空气污染物细颗粒物年度限值，加强空气质量监测与信息公开，通过有效处罚保障污染受害者权益等。具体目标包括，到2030年，因接触细颗粒物而导致过早死亡的人数与2005年相比减少55%，细颗粒物的年度限值从现在的25微克/立方米降至10微克/立方米。

为改善空气质量，尤其是解决道路交通导致的空气污染问题，一些欧盟国家采取了针对性举措。德国柏林市将污染问题最突出的5条道路的限速从每小时50公里降至每小时30公里，以进一步降低污染物排放，提高空气质量。比利时布鲁塞尔在全市范围内开展了市内道路限速每小时30公里的措施。西班牙马德里市政府使用高精度空气质量模型分析历史空气质量、空气污染物和温室气体排放等数据，制定相应空气质量改善计划，主要措施包括：投资3.5亿欧元，为城市公交系统配备更多电动公交车和混合动力公交车；在4年内为出租车公司提供560万欧元补贴，激励其提升电动或混合动力车辆的比例等。

分析人士表示，因欧盟多国政府财政赤字激增，改善空气质量所需的大量投资很难彻底落实；由于近期欧洲天然气价格上涨，不少欧洲民众不得不回归烧柴烧炭等高污染的取暖方式，一定程度上也造成空气质量问题恶化。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2023年01月12日 17 版）

(责编：杨光宇、袁勃)