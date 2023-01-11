新华社亚的斯亚贝巴1月11日电（记者汪平 金正）1月11日，外交部长秦刚在同非盟委员会主席法基共同会见记者时表示，今年是习近平主席2013年首访非洲时提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观10周年。10年来，在中非领导人共同引领和推动下，中非关系取得了举世瞩目的历史性成就，迈入了构建高水平中非命运共同体的新时代。

秦刚说，新年伊始，万象更新，中国将全面开启建设社会主义现代化国家的新征程，非盟和非洲国家也将迎来非洲统一组织成立60周年。站在新的历史起点上，中方愿同非方一道，加快落实中非合作论坛第八届部长级会议成果，推动共建“一带一路”合作深入发展。秦刚就此提出四点建议：

一是加快推进中非实体交往和理念相通。中方将继续践行真实亲诚理念和正确义利观，同非方扩大各领域、各层级交流合作，支持南非当好金砖国家轮值主席国，支持乌干达办好不结盟国家首脑会议，愿同非方进一步深化治国理政和发展经验交流互鉴，在涉及核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，为构建高水平中非命运共同体奠定坚实基础。

二是不断深化中非盟友好关系。以中国式现代化为非洲提供新机遇，继续支持非盟引领非洲国家走符合自身国情的发展道路。我们愿同非洲各国和非盟委员会深度对接发展战略，助力非洲一体化进程。中方率先支持非盟加入二十国集团，支持非盟和非洲国家在全球治理体系中发挥更大作用。

三是大力推动中非合作提质升级。加快落实中非合作论坛第八届部长会成果，继续扩大对非贸易，推动中非融投资合作高质量发展，拓展卫生健康、绿色发展、数字经济等领域新动能，为非洲经济社会发展提供更多支持。

四是坚定捍卫发展中国家团结合作。坚持自信自强自立，坚守全人类共同价值，反对霸权、霸凌、霸道和种族歧视行径，共同维护真正的多边主义，促进国际关系民主化，增强发展中国家特别是非洲国家在联合国安理会等国际组织中的代表性和发言权，携手推动全球治理体系向更加公正、合理的方向发展。

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