新华社亚的斯亚贝巴1月10日电（记者汪平 金正）当地时间1月10日，外交部长秦刚同埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克共同会见记者。

秦刚表示，埃塞是有重要影响力的非洲大国和发展中大国，也是中国在非洲的重要合作伙伴。两国建交50多年以来，不论国际风云如何变幻，中埃塞友好始终牢不可破、历久弥坚。近年来，在两国领导人的战略引领下，中埃塞关系保持高水平发展，各领域务实合作成果丰硕。访问期间，我拜会了阿比总理，同德梅克副总理兼外长举行了会谈，双方达成高度共识，一致认为：

要巩固和深化政治互信，在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上，做坚定相互支持的伙伴。

要深入对接发展战略，拓展务实合作，更好发挥亚吉铁路等两国合作旗舰项目经济社会效益，努力扩大双边贸易投资规模，深化互利共赢，做共同发展的伙伴。中方鼓励更多中国企业积极参与埃塞重建。

加强多边事务协调，共同应对全球性挑战。中方支持埃塞在国际和地区事务中发挥更大作用，愿同埃塞方密切沟通配合，做共同捍卫国际公平正义的伙伴。

秦刚说，中埃塞关系正迎来崭新发展机遇和广阔前景。中方愿同埃塞方一道，携手推动中埃塞传统友好结出更加丰硕成果，造福两国和两国人民。

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