新华社亚的斯亚贝巴1月10日电（记者汪平 金正）当地时间2023年1月10日，外交部长秦刚同埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克在亚的斯亚贝巴举行会谈。

德梅克表示，中国外长新年伊始首访埃塞对两国关系、非中关系都具有重要意义。埃塞同中国传统友好，两国始终相互尊重，双边关系强劲有力。中方为埃塞克服挑战实现经济社会发展提供了至关重要的帮助，中方在国际上坚持原则、仗义执言，有力支持埃塞维护主权和领土完整。我们对此铭记在心，期待同中方全方位提升双边关系，拓展数字经济、农业、能力建设等各领域务实合作。

秦刚说，我就任中国外长后首次出访就来到非洲、来到埃塞，体现了非洲和中埃塞关系在中国外交全局中的特殊重要性。中国和埃塞俄比亚是全面战略合作伙伴。建交半个多世纪以来，双方坚定支持彼此维护各自核心利益和重大关切，探索符合自身国情的发展道路，两国战略互信日益增强。

秦刚表示，正是得益于双方坚实的政治基础和深厚的民意基础，中埃塞各领域合作快速发展，结出丰硕成果。埃塞积极参与共建“一带一路”，中国连续多年保持埃塞最大外国直接投资来源国和最大贸易伙伴。亚吉铁路、亚的斯亚贝巴轻轨、河岸绿色发展、非洲领导力学院等一大批重点合作项目顺利建成或推进实施。双方要以落实中非合作论坛“九项工程”和共建“一带一路”成果为契机，加强发展战略对接，拓展各领域合作，打造更多新的增长点，为两国人民带来更多福祉。

会谈后，双方签署了两国外交部政治磋商谅解备忘录等多个合作文件。

秦刚抵达亚的斯亚贝巴时，德梅克在博莱国际机场迎接。

(责编：王静、胡永秋)