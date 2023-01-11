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中企携绿色创新产品亮相法兰克福家纺展

2023年01月11日11:22 | 来源：新华网
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　　新华社法兰克福1月10日电（记者单玮怡 何丽丽）作为一年一度规模最大的家用纺织品展会，2023年法兰克福家用及室内纺织品展（下称“法兰克福家纺展”）10日拉开帷幕。这是该展会受疫情影响停办两年后，首次在线下举办正式展。

　　本届法兰克福家纺展吸引58个国家和地区的2200余家企业参展，其中中国企业超过420家。该展会是展示家居布艺、室内装潢新品和创新技术的重要平台，展品范围覆盖色彩、纤维、纱线、面料和家纺成品等多个产业链环节。

　　本届展会以可持续发展为核心主题。展会主办方法兰克福会展公司执行董事德特勒夫·布劳恩表示，通过展示可持续产品和绿色创新趋势，2023年法兰克福家纺展将致力于推动全球产业发展和传播行业环保理念。

　　中国纺织企业也借助展会平台展示绿色发展成果和前沿产品。江阴红柳集团携绿色环保生态纺织新品、防水浴帘和遮光窗帘等上百款特色产品参展。集团销售经理陆隽告诉记者，集团看好法兰克福家纺展带来的巨大机遇。

　　法兰克福家纺展始于1971年。本届展会为期4天，将持续至13日。

(责编：崔译戈、崔越)

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