新华社亚的斯亚贝巴1月10日电（记者汪平 金正）1月10日，外交部长秦刚同埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克会谈后共同会见记者并答问。

有记者问及中方对埃塞俄比亚和平协议的看法和“非洲之角和平发展构想”在埃塞进展，秦刚表示，埃塞俄比亚是包括提格雷州在内全体埃塞人民的共同家园。不久前，埃塞联邦政府和提格雷人民解放阵线达成停火协议，并逐步推进落实，埃塞进入展望和平、聚焦发展的新阶段，中方对此感到由衷高兴并向埃塞政府和人民表示热烈祝贺。

秦刚说，中方始终认为提州冲突是埃塞内政，始终相信埃塞人民自主解决内部分歧的智慧和能力；始终坚持尊重埃塞主权和领土完整，支持埃塞政府和人民实现国家和平、团结、发展的努力；始终支持非洲人以非洲方式解决非洲问题。

秦刚强调，非洲之角战略位置重要，对非洲乃至中东和平稳定具有重要影响。中方提出“非洲之角和平发展构想”，旨在支持地区国家实现团结自强和繁荣稳定。外交部非洲之角特使多次访问地区国家，中方支持首次举行非洲之角和平会议，为各方凝聚共识、推进非洲之角和平发展作出积极贡献。中方已向埃塞提供多批粮食、疫苗等人道主义物资援助，帮助缓解受冲突影响地区人民的生计困难。我们还将继续这样做，并将积极参与受冲突影响地区的重建工作。同时，我们呼吁国际社会加大对埃塞人道援助，支持有关地区重建和经济社会发展。

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