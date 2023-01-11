本报亚的斯亚贝巴1月10日电 （记者闫韫明）1月10日，埃塞俄比亚总理阿比在亚的斯亚贝巴会见到访的中国外交部长秦刚。

阿比说，再次热烈祝贺中共二十大胜利闭幕，我深深钦佩习近平主席的卓越领导力和政治智慧，期待同中方加强治国理政经验交流，团结带领全体埃塞人民坚持独立自主，加快国家发展振兴。

阿比表示，外长先生将埃塞俄比亚作为就任后首次出访的首站，充分彰显了我们两国的深厚友谊和双边关系的重要性。埃塞同中国在基础设施、绿色经济、农业、工业园区建设等各领域合作成效显著、具有示范意义，助力埃塞经济增长跻身非洲前列，欢迎更多中国企业赴埃塞投资兴业。

秦刚表示，有习近平主席掌舵领航，中国将全面推进中国式现代化，坚定不移走和平发展道路，坚定奉行对外开放的基本国策和互利共赢的开放战略，为变革和动荡中的世界增添确定性、稳定性和正能量，为各国发展带来新机遇。

秦刚说，中埃塞建交半个多世纪以来，无论国际风云如何变幻，两国始终守望相助、并肩前行，树立了发展中国家团结合作的典范。中方支持埃塞走符合自身国情的发展道路。两国领导人近年来保持密切交往，为新形势下中埃塞关系发展指明了方向。作为理念相通的发展中大国、探索追求现代化的同行者，两国要做坚定相互支持的伙伴、共同发展的伙伴、捍卫国际公平正义的伙伴。我们愿深化拓展双方各领域合作，鼓励更多中国企业赴埃塞投资，参与埃塞重建进程，希望埃塞提供良好营商环境，并采取切实有效措施保护中方人员和机构的安全和合法权益。

访问期间，秦刚同埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克会谈。双方签署了两国外交部政治磋商谅解备忘录等合作文件。

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 03 版）

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