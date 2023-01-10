新华社美国拉斯维加斯1月9日电（记者黄恒 兴越）德国宝马集团董事长奥利弗·齐普策日前参加2023年美国拉斯维加斯消费电子展接受记者采访时表示，中国的市场和创新能力对宝马来说必不可少，宝马将继续深化对华合作。

齐普策说，“中国是宝马的第二个家”，宝马支持全球化，不认同经济“脱钩”，“我们重视交流而不是相互指责。我们认为跟中国合作更重要”。

他指出，德中两国长久的双边关系为宝马和中国合作伙伴乘势而上、深化合作奠定了坚实基础。这种合作的动力来自两个方面：一是市场，“中国是宝马集团最具战略意义的市场之一，我们对在中国的中长期发展前景十分有信心”；二是创新，“如果没有中国，宝马的发展战略将无法实现”。

“如果要认真、有效地应对全球变化，我们需要增加合作。宝马将继续促进德国汽车业与中国伙伴的共创共赢，这是我们的立场。”

齐普策回顾了宝马2022年在中国发展所取得的成就，包括发布汲取中国灵感并代表宝马迈向“新世代”重要一步的全新车型，沈阳生产基地完成两大重点扩建项目，以及与全产业链的中国伙伴开展进一步合作。

齐普策还谈到宝马下一步在华推进数字化和电动化的研发和生产布局，包括投资100亿元人民币扩大宝马沈阳生产基地的动力电池生产能力。他说：“我们数字化、电动化和循环永续的集团战略与中国的发展方向相契合，中国在这三方面都走在世界前列。”

据齐普策介绍，宝马以北京、上海、沈阳、南京为基础，在中国建立了德国之外最大的研发和创新体系。目前，宝马在中国有约3200名员工从事创新相关工作，涉及研发、数字化、电动化等领域。

“在科技领域，有很多创新都来自中国，被扩展到全世界。中国是推动新兴技术超大规模应用的热土。”齐普策说，“如果某项技术在中国形成规模，就能在全世界规模化应用。”

“我们愿与中国合作伙伴紧密合作，始终保持与中国经济和社会同频共进、协同发展、共创共赢。”

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