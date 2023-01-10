近日，电视政论片《新时代中国人权》亮相荧屏。该政论片分为《人民至上》《幸福生活》《人民民主》《公平正义》《命运与共》五集，通过详实的资料、深入的访谈和鲜活的故事，展现出党的十八大以来我国人权事业取得的历史性成就和为全球人权治理作出的积极贡献，一经播出便受到专家学者和观众的广泛关注。

人民视角引发强烈共鸣

《新时代中国人权》政论片将镜头聚焦广大人民群众，以百姓身边的故事为切入点，讲述人民群众实实在在的获得感、幸福感、安全感。

第一集《人民至上》开宗明义，诠释出以人民为中心的人权理念，彰显中国共产党人深厚的人民情怀。《人民民主》通过人大代表、政协委员、村民等各类人群的亲身讲述，展现了全过程人民民主的生动实践。《公平正义》一集则将镜头对准当事人、检察官、律师等不同群体，展示出人权法治保障如何融入社会的方方面面。

当看到《幸福生活》一集中四川大凉山腹地彝族山村的巨大变化，山东省滨州市博兴县陈户镇党委书记崔建忠表示，当地百姓甩掉贫困帽、迈向新生活的事例给他留下了深刻印象。

“作为一名基层干部，我的职责就是让党的政策扎扎实实在乡镇落地，让老百姓生活越来越好。”崔建忠表示，陈户镇将进一步抓好党建为乡村振兴赋能，做好土地流转，发挥农业企业和党组织领办合作社作用，规划建设粮食种植基地、蔬菜种植区和果园采摘区，不断为农民创造更多就业岗位，以实实在在的创业增收做好基层群众的人权保障工作。

“《新时代中国人权》政论片既有宏观的叙述，又有微观的个案剖析，以富有温度、深度、广度的叙事方式将中国人权事业的壮丽画卷具体可感地展示出来，是一部非常成功的人权主题政论片。”中南大学人权研究中心执行主任毛俊响说。

伴随《新时代中国人权》的热播，该政论片的网上关注度不断升高。

“为新时代的中国人权保障点赞”“幸福路、致富路、开放路，越来越多的人从大山走出去，越来越多的农民富起来”“这才是真正有质感的节目，值得一看”……政论片引发了广大网友的强烈共鸣，纷纷留言表达心声。

系统深入展现人权发展非凡成就

党的十八大以来，党中央始终把尊重和保障人权作为治国理政的一项重要工作，坚持以发展促人权，依法保障公民经济、文化、社会、环境等各方面权利，人民生活更加富足安康、和谐幸福。

从历史性地解决了绝对贫困问题，到建成了世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系；从坚持生命至上有力应对疫情，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，到加强平安中国、法治中国建设，切实保护人民群众生命财产安全……

《新时代中国人权》政论片全方位、系统性呈现我国人权事业取得的历史性成就，以政治、经济、文化、社会、生态等领域的发展变化展现中国人民的生存权、发展权和其他各项基本权利保障如何不断向前推进。

“政论片运用电视语言，全景展现了过去十年来伴随着脱贫攻坚和全面小康的伟大发展历程，我国怎样解决了那些长期想解决而没有解决的人权难题，又如何实现了许多过去期望实现而未能实现的人权愿景。”西南政法大学人权研究院人权与社会发展研究中心主任郑若瀚说。

郑若瀚表示，以发展促人权，正是我国人权事业取得历史性成就的一项重要经验和方法。“无论是创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，还是‘一个都不能少’的减贫实践，都表明发展是充分实现人权的基本前提。”

讲好中国人权道路的世界意义

在卢旺达，两万多当地人与中国的菌草技术结缘，走上致富路，菌草被亲切地称作“幸福草”；随着中老铁路全线通车，怀揣梦想的老挝姑娘宋潘·因棱西在层层选拔中脱颖而出，如愿成为老挝第一批女列车驾驶员。这是政论片第五集《命运与共》中讲述的两个故事。

生动的故事、国际化的视角，展现了以“一带一路”为重要平台，积极推进世界人权事业发展的中国实践，诠释出全球人权治理的中国智慧、中国理念、中国方案。

进入新时代，我国在致力于本国人权保障的同时，积极履行大国责任，大力弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，深度参与联合国人权事务，积极搭建“南南人权论坛”“北京人权论坛”等交流平台，广泛开展国际人权合作，有力推动“生存权、发展权是首要的基本人权”“人民幸福生活是最大的人权”等中国人权理念走向世界、深入人心。

“政论片讲述的既是中国的人权故事，也是世界眼里的中国。中国的人权发展成就证明，发展本国的人权事业，要坚定走好适合自己的人权发展道路。”吉林大学人权研究中心执行主任何志鹏表示，发展人权是全人类共同的事业，各国都有权利自主选择人权发展道路，中国的人权发展道路为发展中国家提供了新的选择、新的借鉴。

（新华社北京1月9日电 记者王子铭、张研）

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