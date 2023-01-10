新华社巴西利亚1月8日电 综述：巴西政府重新控制联邦政治核心区

新华社记者卞卓丹

随着巴西国会大厦最后一批强行闯入者被驱离，巴西总统卫队和陆军部队8日傍晚完成对国家权力机构所在地三权广场的清场行动。巴西总统卢拉随后从圣保罗赶回首都巴西利亚。巴西联邦政治核心区重归政府控制。

据巴西媒体报道，当天下午，数千名前总统博索纳罗支持者行进至三权广场，与军警发生冲突，并强行闯入国会大厦、联邦最高法院和总统府内，对内部设施和设备实施打砸破坏。截至当晚，已有300多名闯入者、破坏者被逮捕。

强闯事件发生后，卢拉发表声明强烈谴责这一行动。他批评博索纳罗曾在演讲中“鼓励入侵国家权力机构”，并表示所有强闯者“都会被发现并受到惩罚”，而且还将惩处这一行动的发起人。

随后，巴西首都联邦区行政长官伊巴内斯·罗沙宣布，解除联邦区公共安全事务负责人安德森·托雷斯的职务。托雷斯本周刚上任，目前在美国旅行。他曾在博索纳罗政府担任司法与公共安全部长。

罗沙随后发布视频，向卢拉及其他权力机构负责人道歉。巴西联邦最高法院两名大法官认为，罗沙在制定相关安全计划时存在疏忽或纵容，因为联邦区政府早已知悉本周末有100辆大巴、4000多名博索纳罗的支持者抵达巴西利亚，却没有召集足够人手应对。

根据巴西高等选举法院公布的数据，在2022年10月30日举行的巴西总统选举第二轮投票中，卢拉以50.9%的得票率战胜获49.1%选票的博索纳罗，当选新一任巴西总统。1月1日，卢拉宣誓就职。

博索纳罗至今未向卢拉表示祝贺。他不仅没有出席卢拉的就职仪式，而且在距卸任仅两天时飞赴美国并停留至今。他还曾公开对其支持者在大选后发起的“和平抗议”表示“欢迎”。强闯事件发生后，博索纳罗在社交媒体上批评其支持者的这一行动，同时表示自己在整个任期内“始终遵守宪法”。

为恢复、维护首都联邦区的社会稳定和公共秩序，卢拉8日下午签署行政法令，授权联邦政府干预该地区的安全管理事务。根据该行政法令，干预期预计将持续至1月31日。其间，首都地区的公共安全管理事务将由司法部常务副部长里卡多·卡佩利负责。

另据巴西媒体报道，巴西联邦最高法院院长罗沙·韦伯表示，最高法院将竭尽全力使参与这些行动的恐怖分子受到应有的审判和惩处。巴西联邦总检察长奥古斯托·阿拉斯已要求联邦区相关部门展开调查，追究闯入者的责任。

(责编：崔译戈、刘洁妍)