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联合国安理会通过叙利亚跨境人道救援授权延期决议

2023年01月10日05:37 | 来源：新华网
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新华社联合国1月9日电（记者尚绪谦）联合国安理会9日一致通过第2672号决议，将叙利亚跨境人道救援授权再延期6个月，至2023年7月10日。

安理会第2672号决议是去年7月通过的第2642号决议的后续。第2642号决议将巴卜海瓦跨境点授权延长6个月，至2023年1月10日，规定授权可再次延长6个月，但需要安理会再次通过决议。

中国常驻联合国代表张军9日在安理会通过第2672号决议后作解释性发言时说，中方对安理会相关决议草案投了赞成票。中方希望安理会和联合国有关机构以此次延期为契机，全面总结过去半年决议落实过程中的经验和不足，确保决议在未来得到全面、有效落实，为持续改善全体叙利亚人民的人道处境作出更大贡献。

张军说，要充分尊重叙利亚主权和叙利亚政府的主导权。跨境救援是特殊形势下做出的临时性安排，最终要逐步有序向跨线救援过渡，让跨线救援成为对叙人道救援的主渠道。为此，叙西北部跨线救援的频率和车队规模必须获得明显提升，对鲁克班难民营的跨线救援应尽早重启。

张军说，要大力推动早期恢复项目提质增效。当前，早期恢复项目的整体供资情况有待改善，不同领域的早期恢复项目进展不一，不同地区的项目执行情况存在显著差异。中方敦促所有捐助方从全体叙利亚人民的福祉出发，尽快妥善解决上述问题。清理战争遗留爆炸物对于恢复叙民众正常生产生活具有重要意义，应当尽早纳入早期恢复领域。

张军说，单边制裁妨碍叙人道准入、限制叙获得人道资源，同安理会和国际社会改善叙人道准入、增加叙人道资源的努力背道而驰。中方再次敦促有关国家立即全面解除对叙利亚的单边制裁。

安理会2014年通过决议，授权联合国人道主义机构及其执行伙伴可跨越边界线和冲突线，向叙利亚人民提供紧急人道主义救援。安理会后来多次延长这一授权。

(责编：杨光宇、袁勃)

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