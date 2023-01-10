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拉美多国政府和地区组织谴责示威者强闯巴西国家权力机构

2023年01月10日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京1月9日电  综合新华社驻外记者报道：数千名巴西前总统博索纳罗支持者8日强闯位于首都巴西利亚的巴西国会、联邦最高法院和总统府等国家权力机构所在地，并与军警发生冲突。拉美多国政府和地区组织当天对这一暴力事件表示谴责，并表达对巴西总统卢拉的支持。

　　阿根廷总统费尔南德斯在社交媒体推特上发文说，面对这一政变企图，“我和阿根廷人民完全支持由卢拉总统领导、巴西人民民主选举产生的政府，我们与巴西人民一起捍卫民主”。

　　智利总统博里奇在推特上写道，博索纳罗支持者对巴西国家权力机构的攻击不可容忍。“面对这种对民主懦弱、可耻的攻击，我们全力支持巴西政府。”

　　古巴国家主席迪亚斯—卡内尔在推特上说：“我们强烈谴责巴西发生的暴力和反民主行为，这种行为的目的是制造混乱，无视民众选举卢拉为总统的意愿。”

　　墨西哥总统洛佩斯在推特上说，这种企图发动政变的行为是反民主的，应予以谴责。墨西哥外交部长埃布拉德说：“墨西哥全力支持由人民选举出的卢拉政府。我们反对任何破坏这一兄弟国家民主体制的企图。”

　　乌拉圭总统拉卡列在推特上说：“我们对巴西发生这一威胁民主和制度的行为感到遗憾，予以谴责。”

　　哥伦比亚总统佩特罗在推特上表示，全力支持卢拉和巴西人民。

　　厄瓜多尔总统拉索在推特上说，这些针对巴西国家权力机构的不尊重和破坏行为，破坏了民主秩序，侵犯了公民安全。

　　委内瑞拉外交部发表公报说，对巴西部分极右翼分子拒绝承认选举结果、破坏宪法及威胁国家稳定和平的行为表示严厉谴责，并重申对卢拉政府的支持。

　　秘鲁外交部同样强烈谴责这一暴力行为并表达对卢拉的支持，反对“任何无视2022年10月巴西总统选举合法性的企图”。

　　美洲玻利瓦尔联盟发表公报，对巴西发生针对国家权力机构的严重暴力行为表示严厉谴责，对卢拉总统领导的巴西政府和人民表示支持，并呼吁地区国家警惕各种破坏民主基本原则的企图，始终保持对国家法律、权力机构和选举结果的尊重。

　　美洲国家组织秘书长阿尔马格罗在推特上说：“这种行为是对民主的直接攻击，应受到谴责。”

　　拉美和加勒比国家共同体在推特上表示，卢拉是由巴西人民选出的总统，支持卢拉政府并反对任何针对巴西国家权力机构的暴力行为。

　　（参与记者：席玥、徐烨、王瑛、朱雨博、卞卓丹）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月10日 17 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

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