新华社北京1月9日电（记者王宾）外交部发言人汪文斌9日在例行记者会上表示，中国部分省市已渡过疫情高峰，生产生活加快恢复正常，希望各方秉持科学原则，共同保障各国人员安全顺畅往来。

汪文斌是就有关国家涉华防疫政策答问时作出上述表示的。

他说，中国始终坚持人民至上、生命至上，新冠病毒感染的重症率、死亡率在全球都是最低的。随着奥密克戎变异株致病力和毒力明显减弱以及中国医疗救治、病原检测、疫苗接种等能力持续提升，中方因时因势主动优化调整防控举措，打的是有准备之仗。

汪文斌表示，当前，中方相关部门围绕“保健康、防重症”，全力做好医疗资源配置、药物产能供给和疫苗接种覆盖等工作，着力保护老年人、孕产妇、儿童等重点人群，千方百计降低重症，减少死亡。中国的疫情形势整体向好，中国部分省市已渡过疫情高峰，生产生活加快恢复正常。

汪文斌指出，中方也始终坚持及时、公开、透明同国际社会分享病毒变异监测和感染人群等信息。三年来，中方同世界卫生组织开展技术交流60余次，最近一个月就进行了4次。中方还持续通过全球流感共享数据库分享新感染病例的病毒基因数据。

“我们希望各方秉持科学原则，共同保障各国人员安全顺畅往来，为国际团结抗疫和世界经济复苏贡献力量。”汪文斌说。

(责编：白宇、牛镛)