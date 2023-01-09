新华社东京1月9日电 通讯：日本企业关注深圳创新生态和投资政策

新华社记者欧阳迪娜 钟雅

“前海深港现代服务业合作区有哪些外资企业优惠政策？”“在寻找商业伙伴方面深圳可以为外资企业提供哪些支持？”

“2023中国（深圳）-日本（东京）经贸交流座谈会”日前在东京举行，日本企业代表围绕各自关注领域的政策细节、创新生态等积极发问，气氛热烈。来自深圳市地方金融监督管理局、深圳市前海管理局、深圳南山区政府等有关部门的代表对日本企业关注的问题一一进行现场解答。

日中经济协会、日本国际贸易促进协会、瑞穗银行、三井住友银行、三菱UFJ银行、日本电产、铠侠等日本经济团体和知名企业，以及华为、中兴、比亚迪、大疆、顺丰等深圳企业代表参加了此次活动。

日本西格玛资本公司首席经济学家田代秀敏说，此次座谈会吸引了瑞穗银行、三井住友银行和三菱UFJ银行同时参与，凸显了中国市场对这些日本大型银行及其借款人的至关重要性。

东京是此次深圳经贸代表团出国访问的重要一站。深圳在半导体、集成电路、新能源、智能机器人、海洋产业等众多领域与日本有着紧密合作，目前日本在深圳投资设立的企业已超过1000家。

除了拥有空港、集装箱港口、轨道交通等优越的“硬件”条件，深圳的“软”环境同样具有吸引力。2021年深圳全社会研发投入占地区生产总值比重达5.46%，处于全球领先水平，彰显深圳的“创新基因”。

SUGENA株式会社是一家为中日初创企业海外发展业务提供咨询服务的公司，非常看重深圳的创新创业环境。该公司董事长须毛原勲说，深圳具有产业链供应链集中、人才多、融资便利、效率高等优势，对日本企业而言很有吸引力。

深圳经贸代表团团长、深圳市委常委曾湃在座谈会上表示，深圳正全力推动粤港澳大湾区、深圳先行示范区等重大国家战略落地落实，将推进高水平对外开放，着力打造日本企业对华投资新高地，实现优势互补、信息共享、合作共赢。

深圳与日本经济界的良好合作态势映射着不断深化的中日经贸往来。2021年，中日双边贸易额超过3700亿美元，再创历史新高；日本累计对华投资超过1200亿美元，有5万多家日本企业在中国活跃发展。

中国驻日本大使馆经济商务处参赞景春海表示，长期以来中日经贸合作不断扩展深化，已经形成全方位、宽领域、多层次的合作格局，即便疫情期间也没有停下前进步伐。

日本立命馆大学教授周玮生认为，海外企业之所以关注中国，是因为中国市场巨大、社会政治稳定、人才与劳动力资源丰富、经济与世界接轨且可持续增长。因此，中国推进高水平对外开放对日本、亚太地区，乃至世界经济复苏都是不可替代的机遇。

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